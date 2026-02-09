Не все украинцы смогут получить льготы на оплату коммуналки: кто не попадет в список

В 2026 году льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются только при условии, что доход на одного человека в семье не превышает 4 660 грн. Если этот порог превышен, государство предлагает альтернативу – оформление жилищной субсидии.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). В Украине действует обновленный порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, который напрямую зависит от уровня доходов семьи льготника.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются только определенным законодательством категориям граждан и при условии соблюдения доходного критерия. В 2026 году среднемесячный совокупный доход семьи льготника на одного человека за последние шесть месяцев не должен превышать 4 660 гривен.

Именно этот показатель соответствует предельному уровню дохода, который дает право на налоговую социальную льготу. Если доход выше установленного порога, право на льготы теряется, однако государство предусматривает альтернативный механизм поддержки – оформление жилищной субсидии.

С начала 2026 года Пенсионный фонд Украины автоматически определяет право граждан на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Для этого Фонд использует информацию, полученную от Государственной налоговой службы Украины. В частности, учитываются доходы льготника и членов его семьи за III и IV кварталы предыдущего года.

Важным этапом является представление налоговой отчетности: страхователи должны передать отчеты за IV квартал 2025 года в ГНСУ не позднее 9 февраля 2026 года. Именно эти данные станут основанием для автоматического перерасчета права на льготы в новом году.

Для граждан, которые уже получали льготы в 2025 году с учетом дохода, никаких дополнительных действий обычно не требуется. Пенсионный фонд самостоятельно проверит информацию о доходах и примет решение о сохранении или прекращении льгот в 2026 году.

Впрочем, обращаться в органы Пенсионного фонда все же необходимо, если произошли изменения, которые могут повлиять на право на льготы. Речь идет об изменении состава семьи, места жительства или перечня жилищно-коммунальных услуг, на которые предоставляется льгота.

В случае, если среднемесячный доход на одного человека превышает 4 660 гривен, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг не назначаются. В то же время такие домохозяйства могут подать заявление на оформление жилищной субсидии, которая рассчитывается по другим правилам и может частично компенсировать расходы на коммунальные услуги.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году участники боевых действий (УБД) имеют право на 75% скидки на жилищно-коммунальные услуги и оплату жилья в пределах социальных норм. Льгота распространяется также на членов семьи, проживающих вместе с УБД, но сверхурочное потребление оплачивается по полному тарифу.

