Названы тарифы на газ в Украине до апреля: сколько будет стоить кубометр

В Украине для подавляющего большинства бытовых потребителей (населения) стоимость природного газа не изменится, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года. Клиенты Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" (обслуживает 98% или более 12 млн домохозяйств) в рамках годовой фиксированной цены по-прежнему за кубометр газа будут платить 7,96 грн.

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Об этом говорится в сообщении "ГазПравды". Годовые ценовые предложения остальных поставщиков так же не изменятся. А вот месячные ценники колеблются почти каждый месяц, в зависимости от рыночных тенденций.

На рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков – как и в декабре 2024 года. Из них 4 компании предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 5 поставщиков предлагают только годовую цену. Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн.

Месячная же (рыночная) стоимость колеблется от 8,46 до 19,99 грн за кубометр. "Впрочем, еще раз напомним, что для более 98% бытовых потребителей газа продолжает действовать годовая цена от Нафтогаза - 7,96 грн за кубометр", - отмечают в сообщении.

Пересчитают стоимость доставки

Украинцы платят за доставку газа фиксированную сумму, которую перечисляют раз в год. Перерасчет произошел с 1 января 2025-го. Начиная с этого момента, часть украинцев будет вынуждена платить за доставку больше, в то же время суммы в счетах могут снизиться у тех, кто в прошлом "газовом году" начал экономить.

Газовый год – с 1 октября прошлого года до 30 сентября текущего года. Сейчас мы платим за доставку, учитывая объем потребления газа с 1 октября 2022-го по сентябрь 2023-го. А в 2025-м будем платить за тот объем газа, который использовали с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го.

Сумма в платежках за доставку газа формируется из двух частей: тариф на доставку газа и объем потребления (эти показатели нужно умножить). Тариф на доставку не изменялся (и по закону не должно измениться, поскольку во время военного положения действует мораторий на повышение стоимости как самого газа, так и его доставки). А вот объем потребления – величина переменная.

Свой тариф вы можете узнать на сайте газораспределительной компании или увидеть в платежке. Некоторые тарифы (не во всех регионах) также отражены и в таблице ниже (стоимость указана в грн за кубометр). Разберем несколько примеров. В среднем на отопление квадратного метра тратят 5 кубов газа (с корректировкой на регион). Так отмечено в социальных нормативах потребление коммунальных услуг.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживания (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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