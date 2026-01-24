"Нафтогаз" увеличил импорт электроэнергии из Европы: в компании сделали заявление

В Украине для стабилизации ситуации в энергетике "Нафтогаз" увеличил импорт тока из Европы. В результате предприятия из группы "Нафтогаз" будут тратить меньше тока, згенероноваго в Украине.

"Во исполнение решения правительства и с целью стабилизации ситуации в энергосистемеГруппа Нафтогаз на этой неделе увеличила импорт электроэнергии из Европы. Объемы закупки импортной электроэнергии уже покрывают более 50% потребностей всех предприятий Группы, как это предусмотрено правительственным постановлением", – заявил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Как пояснили в компании, соответствующий объем электроэнергии высвобожден для нужд бытовых потребителей. "Координируем свои действия с правительством, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию в энергосистеме после российских обстрелов", – добавили в компании.

Ситуация в энергосистеме крайне сложная

По состоянию на 24 января в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Также в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Здесь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

Главная причина вынужденных отключений – последствия массированной атаки на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии сегодня ночью, пояснили в Минэнерго.

"Напомним, что в связи с постоянными атаками Российской Федерации в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо прежде всего для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, регионах и общинах. Спасибо потребителям за выдержку и понимание ситуации. Пожалуйста, потребляйте сегодня электроэнергию максимально рационально", – объяснили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

