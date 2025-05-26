"Нафтогаз" раздает украинцам скидку на газ: как получить в июне

Украинцы, получающие газ от "Нафтогаза" (а таких – 98% всех потребителей в стране), могут рассчитывать на скидку на оплату счета за голубое топливо. Однако для этого нужно вовремя платить за газ – до 15-го числа каждого месяца.

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О возможности сэкономить рассказали в самой компании. Там объяснили:

Размер скидки составляет 1%.

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн. Со скидкой же эта сумма составит 78,01 грн. Т. е. на 79 коп. меньше.

Впрочем, следует помнить:размер скидки "в деньгах" зависит от объема потребленного газа. Т.е., чем большей будет сумма в платежке, тем большей будет и скидка.Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

При этом подчеркивается: скидка не будет действовать в месяце, в котором осуществляется текущая оплата. Она будет применена в следующем расчетном месяце – в автоматическом режиме.

"Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – напомнили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Кабинет министров продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения до 31 октября 2025 года. Таким образом, в июне, июле и т.д. украинцы будут платить за свет по нынешнему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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