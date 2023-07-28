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На случай отключений: как передать показания счетчика газа без света и интернета

Глеб Иванов
Коммуналка
2 минуты
735
Как передать показания счетчика газа, когда нет света

Подавляющее большинство бытовых потребителей газа (98%) являются клиентами "Нафтогаза" и должны передавать показания счетчиков именно этой госкомпании. Проще всего это сделать онлайн. Но украинцев предупреждают о новых отключениях света, поэтому важно знать, как передать показания счетчика газа без света и интернета.

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В целом "Нафтогаз" предоставляет возможность сообщать о потребленном газе несколькими способами. В компании отмечают, что клиентам нужно ежемесячно обновлять данные в личном кабинете на сайте компании или ж с помощью чат-ботов.

Но если у людей нет доступа к интернету, передавать эту информацию можно и другим способом. В частности, можно обратиться на горячую линию компании по телефонам:

  • 066-300-28-88,
  • 098-300-28-88,
  • 093-300-28-88.

"Звонить можно в рабочие дни с 8:00 до 19:00. В выходные – с 9 до 19:00", – предупредили в "Нафтогазе".

Позвонив по любому из этих номеров, далее нужно набрать в голосовом меню цифру три. После этого клиент сможет поговорить с оператором, который внесет показания в базу.

При первом обращении, вероятно, придется назвать номер лицевого счета или EIC код. Первый – это персональный номер потребителя газа, который помогает идентифицировать его в системе. А EIC код – это персональный номер объекта газоснабжения, состоящий из 16 символов (латинских букв и цифр). EIC код и номер лицевого счета можно найти в платежке за распределение или поставку газа.

Платежка за газ – как найти номер счета и EIC код

До какого числа нужно передать показания счетчика газа?

Своевременная передача показаний поможет не переплачивать за газ. Если сделать все правильно, платить придется исключительно за потребленные кубометры, а в будущем не возникнет волокиты с перерасчетом.

Показания счетчиков передаются с 1-го по 5-е число (включительно) каждого месяца. Если передать данные даже 6-го числа, начисление уже может быть некорректным.

Как сообщал OBOZREVATEL, поверка счетчиков газа обросла мифами. Мы разобрались, нужно ли бежать в облгаз и будут ли штрафы для украинцев.

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