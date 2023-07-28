На случай отключений: как передать показания счетчика газа без света и интернета

Подавляющее большинство бытовых потребителей газа (98%) являются клиентами "Нафтогаза" и должны передавать показания счетчиков именно этой госкомпании. Проще всего это сделать онлайн. Но украинцев предупреждают о новых отключениях света, поэтому важно знать, как передать показания счетчика газа без света и интернета.

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В целом "Нафтогаз" предоставляет возможность сообщать о потребленном газе несколькими способами. В компании отмечают, что клиентам нужно ежемесячно обновлять данные в личном кабинете на сайте компании или ж с помощью чат-ботов.

Но если у людей нет доступа к интернету, передавать эту информацию можно и другим способом. В частности, можно обратиться на горячую линию компании по телефонам:

066-300-28-88,

098-300-28-88,

093-300-28-88.

"Звонить можно в рабочие дни с 8:00 до 19:00. В выходные – с 9 до 19:00", – предупредили в "Нафтогазе".

Позвонив по любому из этих номеров, далее нужно набрать в голосовом меню цифру три. После этого клиент сможет поговорить с оператором, который внесет показания в базу.

При первом обращении, вероятно, придется назвать номер лицевого счета или EIC код. Первый – это персональный номер потребителя газа, который помогает идентифицировать его в системе. А EIC код – это персональный номер объекта газоснабжения, состоящий из 16 символов (латинских букв и цифр). EIC код и номер лицевого счета можно найти в платежке за распределение или поставку газа.

До какого числа нужно передать показания счетчика газа?

Своевременная передача показаний поможет не переплачивать за газ. Если сделать все правильно, платить придется исключительно за потребленные кубометры, а в будущем не возникнет волокиты с перерасчетом.

Показания счетчиков передаются с 1-го по 5-е число (включительно) каждого месяца. Если передать данные даже 6-го числа, начисление уже может быть некорректным.

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