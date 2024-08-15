Коммунальные услуги ненадлежащего качества: что делать украинцам и куда жаловаться

Украина имеет право на качественные жилищно- коммунальные услуги и может обращаться к исполнителю или управляющему с претензиями в случае предоставления некачественных услуг. Если вопрос не решается, потребители могут составить акт-претензию и обратиться в Главное управление для дальнейшей защиты своих прав.

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Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области. Иногда возникают ситуации, когда потребители сталкиваются с неоказанием, неполным предоставлением или предоставлением некачественных услуг. Госпродпотребслужба предоставила несколько советов что делать в следующих случаях:

Обращение к исполнителю услуг:

Прежде всего потребители имеют право на своевременные и качественные жилищно-коммунальные услуги, как это предусмотрено законодательством и условиями договора о предоставлении услуг. Если услуги предоставляются ненадлежащим образом, потребители должны обратиться к исполнителю жилищно-коммунальных услуг или управляющему, занимающемуся многоквартирным домом.

Обращение может быть произведено в устной форме (лично или с помощью телефона) или в письменной форме (письмой или электронной почтой). В обращении потребитель должен указать свои фамилию, имя и отчество, фактическое место жительства, а также описать, какая услуга не предоставлена или предоставлена ненадлежаще.

Составление акта-претензии:

Если выявленные нарушения не исправляются или на них не реагируют, следующим шагом является составление акта-претензии. Этот акт фиксирует факт неоказания или предоставления услуг ненадлежащего качества и является основанием для осуществления перерасчета стоимости услуг.

Форма акта-претензии утверждена Порядком, определенным постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2018 №1145.

Вызов исполнителя на проверку:

По ст. 27 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" потребитель имеет право вызвать представителя исполнителя для проверки качества и количества предоставленных услуг. Исполнитель обязан прибыть на проверку в сроки, указанные в договоре, но не позднее чем в течение суток с момента получения уведомления.

Оформление акта-претензии:

Акт-претензия составляется исполнителем услуги вместе с потребителем и содержит детали непредоставления или предоставления услуги ненадлежащего качества. Если исполнитель отказывается подписать акт, потребитель может сделать это самостоятельно, заручившись подписями двух других потребителей, проживающих в соседних домах или помещениях.

Решение вопроса или обжалования:

После получения акта-претензии исполнитель услуг в течение пяти рабочих дней должен решить вопрос удовлетворения требований потребителя. Если требования не удовлетворены, потребитель получает обоснованный письменный отказ. В случае непредставления ответа в установленный срок претензии потребителя считаются признанными.

Обращение в Главное управление:

Если исполнитель отказал в удовлетворении ваших прав, потребитель может обратиться в Главное управление, составив жалобу согласно Закону Украины "Об обращениях граждан". К жалобе прилагаются копии договоров, платежных квитанций и актов-претензий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право приобрести многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Например, с двухзонным счетчиком в период с 23.00 до 7.00 платить за электроэнергию можно по тарифу в 2,16 грн. за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн. за 1 кВт*ч).

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