Когда введут графики отключения электроэнергии: названа вероятная дата

В Украине отключения электроэнергии при отсутствии масштабных ракетных атак на энергетику могут начаться в середине января. Это самый положительный сценарий. Далее спрогнозировать ситуацию в энергетике очень сложно.

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"Я очень надеюсь, что если атак не будет, с тем, что сейчас работает в системе, мы по крайней мере до середины декабря имеем шансы дойти без ограничений. Судя по прогнозам погоды. Даже если повезет, то к середине января... Если не будет экстримально больших атак, которые будут больно нас избивать, мы имеем шанс почти до середины января доползти. Что будет дальше, предусмотреть невозможно, будем смотреть", – рассказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики Media Center Ukraine.

Эксперт также отметил, что энергосистема находится в достаточно сложном состоянии. Сейчас есть покрытие требуемого потребления, но нет резервов прочности, нет запаса мощности.

"Этот сезон не такой, как другие сезона даже во время войны. Я боюсь, что он не будет единственным таким сезоном. Чем дальше мы будем двигаться независимо даже от того, будут ли существенные атаки...Если будут массированные атаки будет значительно хуже .Запаса прочности нет, если будут атаки, мы будем страдать от большего количества часов без электроэнергии. Но системы отопления и водоснабжения и водоотведения зарезервированы достаточно, чтобы работать", – отметил эксперт.

Если отключения будут длинными, то это не приведет к катастрофам, дома не замерзнут, однако возникнет ряд проблем (особенно для жильцов квартир выше пятого этажа), отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в НЭК "Укрэнерго" ранее отметили: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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