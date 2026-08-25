Клиентам "Нафтогаза" могут отказать в субсидии: какую справку нужно получить

Украинцам с просроченной задолженностью за газ могут отказать в субсидии, если они не подтвердят её погашение, поэтому клиентам "Нафтогаза" следует получить справку об отсутствии задолженности. Документ можно оформить онлайн через личный кабинет, в терминалах самообслуживания или лично обратившись в центр обслуживания клиентов.

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Об этом говорится в действующих правилах начисления помощи. Потребителям, имеющим задолженность за газ, следует заранее проверить состояние личного счета и позаботиться о необходимых документах.

Кому нужна справка от "Нафтогаза"

Дополнительный документ необходим не всем получателям субсидии. В первую очередь он касается бытовых потребителей, у которых были просроченные платежи за природный газ. Если человек претендует на субсидию, но ранее накопил задолженность за газ, органы Пенсионного фонда Украины должны получить подтверждение того, что задолженность погашена или отсутствует.

Таким документом является справка об отсутствии задолженности за потребленный природный газ. Она подтверждает, что потребитель рассчитался с поставщиком и финансовых препятствий для назначения помощи по этой коммунальной услуге нет.

Важно, что само наличие задолженности может повлиять на назначение субсидии. Поэтому если задолженность уже погашена, но информация об этом еще не подтверждена соответствующим документом, потребителю следует получить справку и подать ее при необходимости.

Почему субсидию могут не назначить

Жилищная субсидия является государственной помощью, которая назначается домохозяйствам, которым сложно самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. При рассмотрении заявления проверяют, в частности, доходы домохозяйства, состав семьи и информацию об оплате коммунальных услуг.

Задолженность за коммунальные услуги также может повлиять на решение о субсидии. Если у потребителя есть задолженность и он не выполнил необходимые условия для получения помощи, выплату могут не назначить. В то же время погашение задолженности не означает, что гражданину нужно отказываться от попытки оформить субсидию.

После урегулирования вопроса с задолженностью можно получить подтверждение от поставщика и использовать его при оформлении помощи. Именно поэтому потребителям, у которых ранее были просроченные платежи за газ, рекомендуют проверить свой лицевой счет перед подачей документов на субсидию.

Как получить справку об отсутствии задолженности

Клиенты "Нафтогаза" могут получить необходимый документ дистанционно или при личном обращении. Один из самых удобных вариантов — воспользоваться личным кабинетом на сайте компании. Там потребитель может проверить состояние счета и получить необходимую информацию без посещения центра обслуживания.

Также получить документ можно через терминалы самообслуживания соответствующих платежных сетей, в частности ПриватБанка, Ощадбанка, EasyPay и City24. Еще один вариант – лично обратиться в Центр обслуживания клиентов или отделение "Нафтогаза".

Для такого обращения необходимо иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт или ID-карту. Кроме того, понадобится номер лицевого счета или EIC-код потребителя.

Как получить справку онлайн

Для клиентов, желающих решить вопрос удаленно, "Нафтогаз" предусмотрел возможность пользоваться личным кабинетом. Чтобы зарегистрироваться, необходимо:

зайти на официальный сайт "Нафтогаза";

открыть раздел "Личный кабинет";

нажать кнопку "Зарегистрироваться";

ввести девятизначный номер лицевого счета, указанный в платежке;

указать первые три буквы фамилии владельца счета;

выбрать способ регистрации – по номеру телефона, электронной почте или через Google;

создать пароль;

подтвердить регистрацию с помощью кода.

После авторизации пользователь получает доступ к информации о своём счёте и истории платежей. Через личный кабинет также можно оплачивать газ, передавать показания счётчика и пользоваться другими сервисами компании.

Что делать, если задолженность уже погашена

Если у потребителя ранее была задолженность, но он уже полностью её погасил, стоит проверить, отражено ли это в системе поставщика. Если долг погашен, но для оформления субсидии требуется официальное подтверждение, потребитель может обратиться за соответствующей справкой. Документ подтверждает, что по личному счету нет неурегулированной задолженности.

Что ещё можно проверить в личном кабинете

Личный кабинет может быть полезен не только для получения справки. В нём потребители могут контролировать свои расчёты и следить за состоянием личного счёта. В частности, там доступны:

информация о начислениях;

история платежей;

данные о состоянии лицевого счета;

передача показаний счетчика;

онлайн-оплата газа;

получение необходимых документов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, имеющие право одновременно на субсидию и льготу, могут получать только один вид помощи, и если летом субсидия составляет 0 грн, можно оформить льготу с месяца обращения. Для семей погибших защитников и защитниц Украины, в частности, предусмотрена 50-процентная скидка на жилье и ряд коммунальных услуг.

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