Как украинцам получить субсидию, работая неполный рабочий день: в ПФУ назвали важное условие

В Украине продолжают назначать субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Эту помощь могут получить люди, доходы которых не достигают соответствующего уровня, чтобы покрыть потратить на коммуналку полностью. При этом даже работая на неполный рабочий день можно получать субсидию.

Однако есть одно важное условие — каждое лицо должно иметь оплаченный взнос на обязательное государственное социальное страхование. Об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Этот взнос не может быть меньше минимального в течение трех месяцев в период, на который рассчитываются доходы. В скором времени начнут назначение субсидий на период внегорящего сезона, который официально начинается с 1 мая.

При определении доходов семьи за этот период будут учтены третьи и четвертые кварталы 2023 года. Однако некоторые виды доходов, например, полученные по программе ВПЛ, не влияют на размер субсидии.

Напомним, в Украине через конец отопительного сезона (с 16 октября по 15 апреля) субсидия будет меньше, ведь назначается до дня его завершения. Летние выплаты субсидий (с 1 мая по 30 сентября) фонд автоматически рассчитывает и предоставляет большинству украинцев, если не произошло изменений в имущественном состоянии.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Министерство социальной политики предлагает экспериментальный проект по предоставлению субсидии на оплату аренды жилья. Помощь будет оказываться ВПЛ (внутренне перемещенным лицам) или лицам, у которых жилье уничтожено или повреждено (до степени, непригодной для проживания).

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