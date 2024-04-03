Субсидии украинцам уменьшат за считанные недели: кому не продолжат выплаты и что изменилось

В Украине через конец отопительного сезона (с 16 октября по 15 апреля) субсидия будет меньше, ведь назначается до дня его завершения. Летние выплаты субсидий (с 1 мая по 30 сентября) фонд автоматически рассчитывает и предоставляет большинству украинцев, если не произошло изменений в имущественном состоянии.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Решение принято согласно положениям постановления Кабинета министров Украины от 21 октября 1995 года.

Жилищные субсидии в апреле

В соответствии с правилами субсидия назначается на период с месяца обращения до дня завершения отопительного сезона. То есть, в апреле и октябре, учитывая сроки отопления с 16 октября по 15 апреля, украинцам будет предоставлена помощь на оплату услуг ЖКХ только через 15 дней. "В апреле субсидия, которая будет выплачиваться в мае, рассчитана на все услуги, включая 15 дней на отопление", - отметили в ПФУ.

Субсидии на летний сезон

С 1 мая по 30 сентября фонд автоматически рассчитывает и предоставляет субсидии большинству украинцев на неотапливаемый сезон. Однако в случае изменений в имущественном состоянии или составе семьи получатели субсидий должны предоставить информацию об этих изменениях в территориальные органы фонда.

Список категорий граждан, которые должны обратиться за назначение субсидии, обнародован на портале Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать дистанционно.

На 2024 год в государственный бюджет выделено 49,9 миллиарда гривен на жилищные субсидии, что на 32% больше, чем в предыдущем году. Более 3,2 миллионов домохозяйств получат эту помощь.

При каких обстоятельствах граждан могут лишить субсидии

Перед оказанием помощи специалисты Пенсионного фонда Украины проверяют данные граждан, по результату чего могут лишить права субсидии, это может произойти в следующих случаях:

наличия долгов по оплате ЖКУ в более чем три месяца более чем на 680 гривен;

заявитель не вернул государству субсидию, начисленную незаконно;

смена места жительства заявителя;

заявителя; гражданин Украины, которому назначили помощь, сам обратился с заявлением о прекращении ее предоставления;

в случае смерти заявителя.

Несмотря на окончание отопительного сезона, государство продолжит выплату субсидий для соответствующих категорий граждан. В следующем году правительство Украины планирует расширить объемы выделенных средств на поддержку украинцев в сфере жилищного обслуживания.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Министерство социальной политики Украины предлагает экспериментальный проект по предоставлению субсидии на оплату аренды жилья. Помощь будет оказываться ВПЛ (внутри перемещенным лицам) или лицам, у которых жилье уничтожено или повреждено (до степени непригодной для проживания).

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