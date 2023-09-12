Часть Одессы осталась без света 12 сентября: в "Укрэнерго" назвали причину

Сегодня, 12 сентября, по техническим причинам частично обесточены потребители в Одессе. На данный момент продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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Об этом говорится в сообщении компании "Укрэнерго". Из-за боевых действий и по другим причинам без света в общей сложности остается 427 населенных пунктов.

В результате артиллерийских обстрелов россиянами прифронтовых территорий новые повреждения в сетях на Донетчине, Днепропетровщине, Запорожье, Херсонщине. Восстановление питания происходит при ситуации с разрешением военных.

"В понедельник, 11 сентября, вечерний максимум потребления был на 1,4% выше, чем в прошлый понедельник 4 сентября. А также на 4,5% выше, чем в воскресенье 10 сентября, что характерно для начала рабочей недели", – подчеркнули в компании.

Как отмечается, сегодня есть импорт электроэнергии из Словакии. Общий объем 250 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 100 МВт.

В свою очередь экспорт производится в Словакию и Молдову. Общий объем 4349 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинцы могут уже сейчас подготовиться к возможным отключениям света. В частности, на такой случай рекомендуется приобрести повербанк, чтобы в случае отключения вы смогли зарядить мобильное устройство или другие гаджеты.

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