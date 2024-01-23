Из-за ракетной атаки РФ есть повреждения: какая ситуация в энергосистеме Украины и будут ли отключения

В Украине из-за утренней ракетной атаки страны-террористки России есть повреждения энергетических объектов. Потребление держится на высоком уровне, но дефицита не прогнозируется. Тем не менее, энергетики призывают украинцев потреблять электроэнергию бережливо.

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В частности, есть повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

У компании не прогнозируют возникновения дефицита электроэнергии в энергосистеме в течение дня. Но общий уровень потребления остается высоким, что характерно для зимнего сезона. Сейчас экономное потребление помогает обеспечивать стабильное энергопитание.

"Потребляйте электроэнергию рационально! Не включайте одновременно мощные электроприборы с 9:00 до 19:00 и выключайте обогреватели и кондиционеры, если температура в помещении уже комфортна", – говорится в заявлении Укрэнерго.

Как отмечается, сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения потребителей.

Где обесточены населенные пункты и есть повреждения после атаки РФ?

После утренних ракетных обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской и Харьковской областях. Восстановительные работы начались сразу после окончания воздушной тревоги.

Из-за технических нарушений есть обесточенные потребители в Черниговской области. Восстановление питания прогнозируется в ближайшие часы.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 414 населенных пунктов. Из-за артобстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Сумской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, за время полномасштабной войны в Украине значительно выросли долги за коммуналку. Ситуация достигла таких масштабов, что Кабмину пришлось разрешить коммунальным предприятиям отключать услуги по долгам – в частности, электроэнергию.

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