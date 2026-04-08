Харьков "тонет" в долгах за коммуналку: медиа рассказало о "коммунальном социализме" Терехова

Власти Харькова выбрали путь "коммунального социализма" с бесплатным общественным транспортом и мягким отношением к неплатежам за коммунальные услуги. В результате этот город вырвался в лидеры Украины по объему задолженности.

Видео дня

Об этом, как пишут медиа, сообщили источники в парламенте. При этом город не просто "тонет" в долгах – эта ситуация сказывается на национальной энергосистеме в целом.

Ситуация с долгами в Харькове

Отмечается, что решения харьковских властей финансируются не из городского бюджета, а за счет долгов за электроэнергию, газ и тепло, которые накапливаются в энергосистеме государства. И такая практика существует годами – ее начал покойный городской голова Геннадий Кернес и продолжил его преемник Игорь Терехов.

За это время Харьков стал лидером среди остальных городов Украины по показателю задолженности в энергетике. И предоставление "бесплатных" услуг жителям влечет за собой лишь рост цепи долгов и рисков для стабильности всей энергосистемы.

"Бесплатных" решений в энергетике не существует. Если сегодня кто-то не платит – завтра счет приходит всей системе", – описывает ситуацию в городе источник в Верховной Раде, причастный к принятию решений в энергетической сфере.

Структура долгов в Харькове

Самая сложная ситуация – с оплатой за газ. По состоянию на конец марта 2026 года предприятия теплокоммунэнерго области задолжали 27,3 млрд грн. Учитывая, что "газовый" долг Украины в целом составляет 113,7 млрд грн, около четверти неоплаченных квитанций приходится именно на этот город.

Кроме того, в Харьковской области одна из самых больших задолженностей за коммунальные услуги. А именно:

отопление и горячая вода – 9,44 млрд грн (из 36,7 млрд грн, которые не оплатили украинцы в целом);

(из 36,7 млрд грн, которые не оплатили украинцы в целом); централизованное водоснабжение и водоотвод – 1,9 млрд грн (из 9,4 млрд грн).

Долги коммунальных предприятий за электроэнергию. С 12,16 млрд грн, которые задолжали предприятия водоснабжения и водоотведения по всей стране 4,55 млрд грн должны харьковские коммунальщики (из них 4,5 млрд грн – "Харьковводоканал".

Кроме того, значительная доля долгов – за распределение электроэнергии. Они составляют 1,1 млрд грн и почти полностью сформированы тем же "Харьковводоканалом". Тогда как общий долг по этой услуге по всей стране – 1,32 млрд грн.

Таким образом, в целом Харьков задолжал более 44 млрд грн. Это сформированная годами системная модель, где каждое звено не платит другому, формируя при этом цепь взаимной задолженности. И с каждым годом ситуация только ухудшается.

"Всегда надо знать ответ на простой вопрос – кто же по концу платит за "банкет"?! Если это государственный бюджет в данном случае – это тоже ответ! Просто надо об этом честно говорить!", – пишет первый заместитель председателя парламентского комитета энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!