Графики отключения электроэнергии на 27 ноября изменились: когда не будет света
В Украине 27 ноября будет сокращена продолжительность ограничения электроэнергии. С 8.00 до 19.00 будет действовать одна очередь отключений. Это означает, что в этот период можно ожидать до четырех часов отключений для каждой группы.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", размещенном на официальных страницах компании в соцсети. "Время применения и объем ограничений будут следующими: 8:00-19:00 – одна очередь отключений. С 7:00-20:00 – применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса", – объясняют в компании.
Отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих более 60% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.
Что означают очереди и где искать свой график
- 1 очередь – 4 часа ограничений в сутки;
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;
- 4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ и электроэнергию с 1 декабря не изменится. Цена будет составлять 7,96 грн за куб газа для клиентов "Нефтегаза". А это около 98% всех украинских семей. В то же время, за каждую кВт*ч электроэнергию нужно будет платить 4,32 грн.
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