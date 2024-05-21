Графики отключений света в Украине могут переписать: в Кабмине готовят решение

В Украине разработают проект новых правил составления "справедливых графиков" отключения электроэнергии. Предполагается, что это поможет сделать отключения света для украинцев более равномерными. Также будет обновлен список критически важных объектов, которые не будут отключать или будут отключать только в последнюю очередь.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 21 мая. По его словам, задачу разработать проект соответствующего постановления правительства получили Министерство энергетики и НЭК "Укрэнерго".

"Принципиально, чтобы графики отключений потребителей были рациональными, справедливыми и равномерными... Документ должен содержать перечень критически важных для государства объектов, требующих приоритетного электроснабжения, и очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, не входящими в перечень критически важных", – отметил Шмыгаль.

Напомним, ни Минэнерго, ни "Укрэнерго" сами по себе не разрабатывают почасовые графики отключений потребителей. Этим занимаются облэнерго в каждом регионе.

Именно поэтому свой график отключения электроэнергии следует искать на сайтах и других официальных ресурсах (соцсети, чат-боты) облэнерго. Кроме того, информация облэнерго о конкретном времени отключений также более приоритетна для потребителей, нежели объявления "Укрэнерго".

Дело в том, что "Укрэнерго" и облэнерго выполняют разные функции. Так:

"Укрэнерго" – уведомляет облэнерго о лимитах потребления для каждой области и временных отрезках, в которые действуют эти лимиты;

– уведомляет облэнерго о лимитах потребления для каждой области и временных отрезках, в которые действуют эти лимиты; облэнерго – распределяют полученный лимит электроэнергии для потребителей, то есть составляют графики отключений.

Как сообщал OBOZ.UA, причина, по которой отключения электроэнергии стали массовыми именно в мае, а не зимой, когда нагрузка увеличивается из-за необходимости отапливать жилье, заключается в ракетных ударах по энергетике. В результате российских атак были повреждены все большие тепло- и гидроэлектростанции, поэтому они не могут производить столько же электроэнергии, как раньше.

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