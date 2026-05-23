Германия хочет подарить Украине электростанцию на условиях самовывоза: раньше она работала на российском газе

Германия планирует передать Украине газовую электростанцию. Эти планы вызвали политические разногласия в немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания.

Как сообщает Bild, с тех пор как по трубопроводу "Северный поток" в Любмине под Грайфсвальдом перестали поступать российские поставки газа, местную газовую электростанцию остановили. Станция стала экономически нерентабельной.

Попытки ее продать оказались безуспешными. "Поэтому в рамках гуманитарной помощи электростанция будет предоставлена украинскому оператору электростанций на условиях самовывоза", – сообщил государственный оператор электростанций Sefe.

По сравнению со сносом и утилизацией это не повлечет экономических убытков. Однако "Альтернатива для Германии" выступила против передачи объекта. Партия потребовала в Бундестаге оставить станцию в Мекленбурге-Передней Померании – на случай, если отношения с Россией когда-то нормализуются после окончания войны в Украине.

Для Украины такая электростанция может быть сверхвысокой ценой. Главной ценностью такого оборудования для Украины является его высокая маневренность – способность выходить на полную мощность за 15–20 минут, что позволяет оперативно покрывать дефицит в сети во время утренних и вечерних пиков потребления или компенсировать внезапные потери генерации.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м тарифы на газ могут измениться только в случае, если как минимум в первой половине года закончится полномасштабная война.

