Газ горит желтым и красным: кто на самом деле виноват и что делать украинцам

Украинцы зачастую обвиняют в красном или желтом цвете газа на плите поставщиков топлива, которые якобы "разбавляют" газ. На самом деле это очередной миф – цвет пламени в конфорке чаще всего меняется из-за неисправностей оборудования самого потребителя или же просто из-за нехватки воздуха. И это легко исправить.

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Об этом рассказали специалисты "ГазПравды". По их словам, самыми частыми причинами ухудшения теплоотдачи, а также красного или желтого цвета пламени являются:

Недостаточное количество кислорода или высокая влажность воздуха

В таком случае газ сгорает неэффективно и для закипания чайника понадобится больший объем топлива. Чтобы решить проблему, достаточно проветривать помещение, где установлен котел или плита, и наладить вентиляцию.

Загрязнение газового оборудования

В таком случае специалисты советуют почистить плиту, колонку или котел. Для этого следует обратиться в газовую службы по телефону 104.

Недостаточное давление в системе

Это уже ответственность обл- или горгазов. Если помещение проветрено, газовое оборудование чистое, а пламя все равно не голубое, нужно вызвать представителя облгаза для проверки давления.

"Если вы проверили все эти факторы, и проблема не исчезла, есть основания для анализа качества газа. Но есть важный нюанс. В случае, если этот анализ не выявит отклонений от нормы, все затраты на его проведения лягут на вас", – предупреждают эксперты.

Почему газ не могут "разбавить"?

Весь газ, который добывается и импортируется, оказывается в одной трубопроводной системе. То есть европейцам через украинскую ГТС поставляют газ точно такого же качества, что и украинским потребителям. А в ЕС на качество газа так, как в Украине, не жалуются.

Более того, перед попаданием в магистральный газопровод специальные лаборатории проверяют топливо на соответствие. Следовательно, в ГТС оказывается только проверенный газ.

На пути к бытовым потребителям газ из магистральных газопроводов попадает в распределительные, которыми занимаются уже облгазы и горгазы. Именно этим компаниям украинцы платят за доставку или распределение топлива. И именно операторы газораспределяющих сетей отвечают за качество газа в трубах, которые идут к населению.

Каждый гор- или облгаз точно так же измеряет калорийность топлива, указывая ее на сайтах. Кроме того, потребители получают платежки, где кроме объема потребленного газа, указано и количество потребленной энергии в трех единицах измерения – киловатт-часах, гигакалориях и мегаджоулях. Согласно этим данным, качество газа в Украине сейчас находится в пределах нормы.

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