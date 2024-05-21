Энергетики объявили графики отключений света на 22 мая: когда не будет электроэнергии

В Украине 22 мая продолжатся отключения электроэнергии. Ожидается, что почасовые графики будут действовать не весь день, а только с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

Отключать будут и промышленность, и бытовых потребителей, но не критическую инфраструктуру. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Таким образом, с 07:00 до 18:00 применение ограничений не прогнозируется. В остальное время украинцам будут отключать подачу электроэнергии в соответствии с графиками, которые разрабатывают облэнерго для каждой области.

"Отключения могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, которые диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", – проинформировали энергетики.

Они также напомнили, что главная причина отключений – последствия российских ракетных ударов по электростанциям. "С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак", – объяснили в "Укрэнерго".

График отключения света: ссылки для каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разработают проект новых правил составления графиков отключения электроэнергии. Предполагается, что это поможет сделать отключения света для украинцев более равномерными.

При этом уже с июня украинцев может ожидать рост тарифов на электроэнергию, хотя точные цифры пока не установлены. Повышение тарифов обсуждается, окончательного решения по их размеру еще не принято.

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