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Энергетики объявили графики отключений света на 22 мая: когда не будет электроэнергии

Ксения Капустинская
Коммуналка
2 минуты
5,8 т.
В Укрэнерго показали новую информацию об отключениях

В Украине 22 мая продолжатся отключения электроэнергии. Ожидается, что почасовые графики будут действовать не весь день, а только с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

Отключать будут и промышленность, и бытовых потребителей, но не критическую инфраструктуру. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отключения света на 22 мая

Таким образом, с 07:00 до 18:00 применение ограничений не прогнозируется. В остальное время украинцам будут отключать подачу электроэнергии в соответствии с графиками, которые разрабатывают облэнерго для каждой области.

"Отключения могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, которые диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", – проинформировали энергетики.

Они также напомнили, что главная причина отключений – последствия российских ракетных ударов по электростанциям. "С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак", – объяснили в "Укрэнерго".

График отключения света: ссылки для каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разработают проект новых правил составления графиков отключения электроэнергии. Предполагается, что это поможет сделать отключения света для украинцев более равномерными.

При этом уже с июня украинцев может ожидать рост тарифов на электроэнергию, хотя точные цифры пока не установлены. Повышение тарифов обсуждается, окончательного решения по их размеру еще не принято.

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