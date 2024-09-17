Сотни тысяч украинцев остались без света после обстрела в Сумах: введут ли графики отключений

После ночных ударов России по энергообъектам в Сумской области без света по состоянию на утро 17 сентября остаются более 281 тыс. потребителей, вода в Сумы подается подается с пониженным давлением, а троллейбусы не ходят. При этом в целом в Украине 17 сентября отключать электроэнергию по почасовым графикам не планируют.

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Энергетики также обратились к украинцам с просьбой не использовать мощные электроприборы в период с 16:00 до 22:00. Это период, когда в системе наблюдается дефицит тока, говорится в заявлении "Укрэнерго".

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно с 16:00 до 22:00. Не включайте в указанное время несколько мощных приборов одновременно", – отмечают в компании.

В Сумах же фиксируется сложная ситуация. "В результате авиаудара со стороны России по энергетической инфраструктуре Сумщины были обесточены потребители в г. Сумы, сети Сумского, Конотопского, Ахтырского районов электросетей. А также – Белопольского, Буринского, Лебединского, Путивльского, Тростянецкого, Краснопольского, В. Писаревского участков", – сообщили в "Сумыоблэнерго".

Как уточнил и.о. городского головы Сум Артем Кобзар, вода подается в город с пониженным давлением. "В связи с отсутствием электроэнергии в городе по маршрутам не курсируют троллейбусы", – добавил он.

В министерстве энергетики отмечают: ситуация в энергосистеме в целом остается стабильной, а энергетики пытаются ликвидировать последствия российских атак. "Однако значительные повреждения, нанесенные массированными атаками врага, в том числе одной из самых больших атак на энергетику 26 августа, и дальше усложняют работу энергосистемы. К тому же российские войска не прекращают ежедневные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры", - отметили в ведомстве.

При этом с октября 2022 года РФ нанесла более 1000 ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Только в этом году в результате вражеских атак было потеряно 9 ГВт генерирующих мощностей. Быстро устранить последствия таких атак невозможно.

"Сейчас идет масштабная ремонтная кампания для восстановления энергообъектов. Энергетики работают круглосуточно, чтобы обеспечить стабильность и целостность энергосистемы и подготовить ее к осенне-зимнему периоду", - добавили в Минэнерго.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ с 1 октября не изменится. Цена будет составлять 7,96 грн для клиентов "Нефтегаза". А это около 98% всех украинских семей. Также не изменится стоимость электроэнергии. За каждый кВт*ч нужно будет платить 4,32 грн.

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