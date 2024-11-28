Энергетика под массированным ударом врага: Галущенко сообщил об атаках на энергообъекты по всей Украине

Государство-террорист Россия 28 ноября устроила массированную атаку на энергетические объекты в Украине. Из-за этого оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии, обычные графики не действуют.

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Последствия будут уточняться, как только разрешит ситуация по безопасности. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

"Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине... Следите за официальными сообщениями и будьте в укрытиях!" – написал он.

Напомним: после ночной атаки дронами российские войска запустили по Украине крылатые ракеты с кораблей в Черном море и стратегических бомбардировщиков из нескольких регионов РФ. По состоянию на 07:00 подтверждены попадания в Харькове и на Волыни.

Как сообщал OBOZ.UA, после массированной атаки РФ 17 ноября энергетики смогли возобновить большинство поставок электроэнергии через несколько дней. Однако система остается уязвимой, и для ее стабилизации нужны масштабные инвестиции и структурные реформы, поэтому отключение света будет оставаться, чтобы поддержать энергосистему.

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