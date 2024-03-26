Где в Украине ввели стабилизационные отключения электроэнергии: ситуация может ухудшиться по всей стране

В Украине 26 марта отключения электроэнергии ввели в Одессе (раннее вместо графиков действовали экстренные отключения). В то же время для Харькова ввели плановые стабилизационные отключения света, а на Днепропетровщине удалось полностью возобновить энергоснабжение всех клиентов.

Об этом сообщают энергетические компании, работающие в регионах. Временно без света осталась часть Приморского, Пересыпского и Хаджибейского районов Одессы. "Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме Одесской области, и мы имеем возможность вернуться к графикам стабилизационных отключений", – сообщили в компании.

Ситуацию удалось стабилизировать в Днепропетровской области. В частности, энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Кривом Роге и Криворожском районе после обстрелов российских оккупантов. Сейчас все дома снова запитаны.

В Харькове и области действуют графики отключения света. Для Харькова:

Шевченковский и Киевский районы: с 9:00 до 15:00.

Слободской и Основянский районы: с 15:00 до 21:00.

Салтовский, Немышлянский и Индустриальный районы: с 21:00 до 03:00

Холодногорский и Новобаварский районы: с 03:00 до 9:00.

Для области:

Мерефянская ОТГ, Люботинская ОТГ: с 9:00 до 11:00.

Змиевская ОТГ, Балаклейская ОТГ: с 11:00 до 13:00.

Чугуевская ОТГ, Изюмская ОТГ: с 13:00 до 15:00.

Богодуховская ОТГ, Дергачевская ОТГ: с 15:00 до 17:00.

Отключения могут ввести по всей стране

Возможен возврат графиков отключений электроэнергии на этой неделе, то есть до 31 марта. И не только в пострадавших от обстрелов регионах, но и по всей стране. Речь идет о стабилизационных отключениях по графикам, как это было прошлой зимой. Аварийные и экстренные отключения и так применяются из-за непосредственных последствий обстрелов. Такой прогноз озвучили "Фокусу" директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко и эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокоп.

Так, Омельченко считает, что риски плановых отключений на этой неделе очень высоки по всей стране, в частности в Киеве. Если удары по энергетическим объектам будут продолжаться, вероятность перехода к стабилизационным графикам поставок практически стопроцентная, уверен эксперт.

По словам Прокопа, продолжатся и аварийные отключения. "Рисков тотального блэкаута нет, но вероятность аварийных отключений по регионам – более 50%. Погода еще холодная, пасмурная, солнечной генерации мало, импорт сохраняется на высоком уровне", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 марта Россия снова атаковала беспилотниками энергообъекты Украины. В Одессе и Одесской области введены экстренные отключения света – графики не действуют, кроме того, остановлена работа городского электротранспорта. Графики применяются в Харькове и Харьковской области для потребителей, которые уже подключены к сети после прошлых обстрелов.

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