ДТЭК опубликовал графики отключений для Киева, Одессы и Днепра: какие ограничения будут 18 ноября

В Киеве, Одессе, Днепре и Донецкой области 18 ноября действуют стабилизационные отключения света с 06:00 до 22:00 из-за повреждений энергетических объектов после массированных обстрелов РФ. Энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии, но жителей просят экономно потреблять электричество.

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Об этом сообщили в ДТЭК. После очередного массированного удара РФ по энергетической инфраструктуре Украины 17 ноября в нескольких регионах введены графики отключений света.

Ситуация в Киеве

В столице введены стабилизационные отключения электроэнергии, продолжающиеся в течение дня с 06:00 до 22:00. Отключения происходят согласно распоряжениям НЭК "Укрэнерго". Потребители разделены на шесть очередей, чередующихся по принципу трех зон:

темно-серая зона – время, когда света гарантированно нет;

– время, когда света гарантированно нет; светло-серая зона – возможные отключения;

– возможные отключения; белая зона – свет гарантированно есть.

В настоящее время, по указанию "Укрэнерго", одновременно применяются две очереди отключений, охватывающих большую часть города. Киевляне призывают экономить электроэнергию и не включать мощные приборы сразу после возобновления подачи света.

Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты отличаются. Да:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети ";

чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ;

: в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ; телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении " Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Отключение в Днепре и Днепропетровской области

В Днепропетровской области 18 ноября также введены почасовые графики отключения электроэнергии с 06:00 до 22:00. Отключения будут продолжаться в две очереди одновременно, что поможет снизить нагрузку на сеть и стабилизировать энергоснабжение. Жители могут проверить свою очередь по адресу на сайте компании ДТЭК.

Причиной введения стабилизационных отключений стало повреждение подстанций в результате обстрелов. Энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение в обычном режиме.

График для Днепра и области публикуется на сайте ДТЭК в специальном разделе. В текстовую форму необходимо ввести населенный пункт и адрес. Альтернативные способы узнать об отключениях на Днепропетровщине :

чат-бот "ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram ;

"ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram ; кол-центр : по телефонам 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

Восстановление электроснабжения в Одессе

В Одессе и Одесском районе ситуация остается сложной. После утренних обстрелов 17 ноября энергетики ДТЭК активно возобновляют электроснабжение, но технические возможности подать напряжение на объекты критической инфраструктуры в некоторых районах пока отсутствуют. Самая сложная ситуация наблюдается в Киевском (Микрорайон Таирова) и Приморском (Микрорайон Аркадия) районах города, где восстановление продолжается.

В Одессе постепенно возобновляется водоснабжение. Отдельные объекты работают на генераторах, а также развернуты Пункты несокрушимости. Частично восстановлено отопление, продолжается работа по полному восстановлению теплоснабжения. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры снабжены электроэнергией из альтернативных и резервных источников. Время работы бюветов питьевой воды в городе продлено до 22.00, а в определенных местах действуют водовозки с технической водой. В целом в области функционируют 674 пункта несокрушимости.

График для Одессы и области публикуется на сайте ДТЭК на отдельной странице. Чтобы узнать свое расписание, нужно ввести населенный пункт и адрес. Альтернативные способы узнать об отключениях на Одесщине :

чат-бот "ДТЭК Одесские электросети" в Telegram ;

"ДТЭК Одесские электросети" в Telegram ; кол-центр : по телефонам 0 800 409 090, (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90.

Отключение в Донецкой области

В Донецкой области также действуют почасовые графики отключений из-за повреждений энергетических объектов вследствие массированной атаки РФ. По указанию "Укрэнерго" стабилизационные отключения применяются с 06:00 до 22:00. Объем отключений включает две очереди одновременно, что помогает поддерживать стабильность энергосистемы региона.

Энергетики прилагают максимум усилий для ликвидации последствий обстрелов, однако из-за масштабных разрушений восстановление длится дольше обычного. Потребителей призывают проверять графики отключений на официальных ресурсах и быть готовыми к возможным изменениям в расписании.

Расписание отключений света по адресу можно узнать на сайте ДТЭК для Донецкой области. Также о графике можно спросить:

в чат-боте "ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram ;

"ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram ; в колл-центре : по телефонам 0 800 500 473, (096) 450 0 473, (099) 450 0 473, (063) 450 0 473.

Введение стабилизационных отключений связано с повреждениями энергетической инфраструктуры, вызванными массированными обстрелами 17 ноября. Обстрелы нанесли ущерб нескольким подстанциям, обеспечивающим питание крупных городов и критических объектов. Энергетики работают над ликвидацией последствий и постепенно возобновляют подачу электроэнергии.

Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко пояснил, что стабилизационные отключения внедрены с целью предотвращения перегрузки сети и обеспечения стабильной работы энергосистемы. Он отметил, что графики отключений будут корректироваться в зависимости от потребностей системы и возможностей возобновления поставок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за ракетной атаки РФ 17 ноября украинские АЭС (атомные электростанции) уменьшили производство электроэнергии из-за повреждений подстанций, обеспечивающих их питание. Пока только два реактора работают на полную мощность.

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