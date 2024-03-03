Что делать украинцам, не проживающим в квартире, но получающим платежки за газ: объяснение

В Украине потребителям газа, не проживающим в доме или квартире, но получающим платежи с начислениями, необходимо передавать фактические показания счетчика на онлайн-платформе. Также есть возможность отправить письменное заявление оператору ГРС о факте временного непроживания.

Как отмечено в сообщении прессслужбы "Нафтогаз Украины", начисления производятся из-за того, что оператор не имеет достоверной информации о том, проживает ли кто-то в доме или подключены счетчики дома просто не передают свои данные.

Поэтому объемы начисляются по нормам действующего законодательства. "Нефтегаз" рекомендует пользователям газа передавать фактические, неизменные показания счетчика онлайн через такие сервисы компании:

чат-боты в Viber https://chats.viber.com/naftogazpostach или Telegram - https://t.me/GASUA_bot

через личный кабинет https://my.gas.ua/login

по упрощенной процедуре на сайте https://gas.ua/ru/indicators

Также есть возможность отправить письменное заявление оператору ГРС о факте временного непроживания. Она должна быть добавлена к документам, подтверждающим отсутствие потребления газа, например справки ВПЛ или копии загранпаспорта с отметкой о пересечении государственной границы.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, в Украине газовые компании наказывают потребителей, подозреваемых во вмешательстве в работе счетчика. Размер "штрафа" (доначисления за якобы не учтенный газ) могут достигать сотен тысяч гривен. При этом в абсолютном большинстве дел суды занимают позицию именно газовых компаний. А опровергнуть результаты экспертизы практически невозможно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!