Отключения электроэнергии в октябре: украинцам объяснили, чего ожидать

Выключать свет украинцам в ближайшее время не планируют – разве что в случае возобновления российских атак на энергосистему страны. В настоящее время производства электроэнергии достаточно для покрытия всех потребностей потребителей, а состояние энергосистемы не дает оснований вводить графики.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: все появляющиеся в сети сообщения о готовящихся отключениях являются "прямой ложью и российским ИПСО".

"Недобросовестные медиа и телеграм-каналы начали использовать прошлогодние видео и сюжеты, утверждая, что в Украине вводятся графики отключений. Есть многочисленные обращения и ссылки на видео с утверждениями, что "Укрэнерго" вроде бы "с завтрашнего дня" вводит графики отключений. Официально заявляем: "Укрэнерго" не планирует никаких ограничений потребления в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Видео дня

При этом подчеркивается: единственным условием, при котором могут начаться применения графиков, являются российские обстрелы. Поскольку:

"производства электроэнергии достаточно для покрытия всех потребностей потребителей";

состояние энергосистемы "не дает никаких оснований вводить графики отключений в ближайшее время".

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в настоящее время в Украине завершаются плановые ремонты объектов энергосистемы. "Уже прибавили в энергосистему 1,5 ГВт и увеличиваем эту цифру до 1,7 ГВт, как и планировалось", – рассказал глава правительства.

Блэкауты возможны

Впрочем, ранее глава Минэнерго Герман Галущенко признал: если Россия снова прибегнет к массированным ударам по украинской энергосистеме, блэкаутов избежать не удастся. Тем не менее, отметил он, энергетики прилагают максимум усилий для того, чтобы отключения света не были длительными.

"Мы проводим соответствующие тренировки, чтобы быть готовыми к любым решениям. Если, скажем, будут массированные удары, которые нанесут существенный вред энергосистеме, будут блэкауты, но мы все готовим для того, чтобы они носили кратковременный характер", – говорится в сообщении.

Министр уверен, что Россия будет атаковать украинскую энергосистему. А потому энергетики тренируются не только восстанавливать объекты, но и защищать их.

"У нас нет иллюзий, что враг не будет атаковать энергосистему. Мы к этим атакам готовимся: были реализованы проекты по защите, которые, в принципе, ни одна страна в мире еще не реализовывала", – сказал Галущенко.

Как сообщал OBOZ.UA, платить же за электричество в октябре украинцы будут по тому же тарифу, что и в сентябре. Он составляет 2,64 грн за киловатт-час, причем независимо от объема потребления.

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