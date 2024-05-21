Часы экономии сместились: украинцы должны активно экономить ток в новое время

Ситуация в энергосистеме Украины изменилась, поэтому украинцев просят перенести энергопотребление в день – на 11-17 часов. Вечером и ночью возможны отключения тока, поскольку в это время снижается генерация электроэнергии солнечными и гидроэлектростанциями.

Как пояснили в "Укрэнерго", за последние полтора месяца в результате российских ракетных атак были разбиты почти все тепловые и существенно поврежденные гидроэлектростанции. Ранее ночью генерацию электроэнергии поддерживали благодаря паводку, но теперь воды стало меньше, из-за чего ГЭС производят меньше тока.

Зато солнца стало больше. Поэтому солнечные электростанции активно работают, что позволяет избежать отключений днем и вечером. В то же время в пасмурные дни отключения будут возможны на протяжении всех суток.

"Из-за террористических атак России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украина пока не имеет столько резервов, как раньше. Дефицит электроэнергии будет сохраняться в течение месяцев", – предупредили в "Укрэнерго".

В компании отметили, что украинская энергосистема до сих пор функционирует только благодаря ежедневному подвигу энергетиков по всей стране – диспетчерам, инженерам, подстанциям, ремонтным бригадам, работающим в режиме сверхусилий.

"К сожалению, в ближайшее время мы можем предложить только один сценарий – внимательно следить за прогнозом погоды и нашими сообщениями. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать отключение", – уверяют в "Укрэнерго" и отмечают, что ситуация изменится, только когда в Украине появится больше источников генерации.

В то же время, как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине разрабатываются новые правила составления "справедливых графиков" отключения электроэнергии. Это должно сделать отключение света более равномерными по всей стране.

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