Как украинцы могут подготовиться к зиме и возможным отключениям света: озвучены советы

Украинцы могут уже сейчас подготовиться к возможным отключениям света. В частности, на такой случай рекомендуется приобрести повербанк, чтобы в случае отключений вы смогли зарядить мобильное устройство или другие гаджеты.

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OBOZREVATEL расскажет, как подготовиться к возможным отключениям света в осенне-зимний период.

Также не лишним будет приобрести туристическую газовую горелку. Это компактное и легкое устройство не займет много места, но обеспечит вас возможностью приготовить еду или быстро вскипятить воду.

Еще больше пользы принесет генератор, но его стоимость гораздо больше, чем приборы, приведенные выше.

Как можно подготовиться и какие запасы следует сделать?

Проверить электропроводку внутри дома

Из-за возможных перепадов напряжения уже сейчас следует обратиться к электрику, обследующему электропроводку и внутри дома, и внутри квартир. Это может спасти от возможных коротких замыканий.

Сделать запасы всего необходимого

Запас воды на несколько дней, заряженные гаджеты, аккумуляторы, батарейки, свечи – предметы, которые могут понадобиться в случае непредвиденного отключения электроэнергии из-за очередных обстрелов российскими оккупантами.

Несмотря на все проблемы, отапливаемый сезон в Украине состоится. И попытка уничтожить гражданскую инфраструктуру не спасет Россию от военного поражения на фронтах.

Какой пищей следует запастись?

Крупы;

мясные и рыбные консервы;

мука;

соли;

сахар;

масло;

сушеные бобовые;

сушеные ягоды и фрукты;

сухари и хлебцы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в случае продолжительного блекаута в Украине более 70% всех отделений коммерческих банков смогут работать в обычном режиме. В преддверии осенне-зимнего периода финучреждения активизировали работу по обеспечению бесперебойной работы собственных отделений на случай новых повреждений энергосистемы.

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