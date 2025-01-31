Будут ли украинцам отключать газ с 1 февраля: в "Нафтогазе" рассказали, что происходит

Графиков отключений газа в Украине не будет, отопительный сезон проходит стабильно. Запасов газа хватает, а информация о его дефиците и возможных отключениях – это фейк.

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Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаза". Фейки о возможном дефиците газа начали активно распространяться в социальных сетях и на некоторых новостных платформах.

В сообщениях говорилось, что запасы газа в украинских подземных хранилищах якобы приближаются к историческому минимуму – лишь 10% от общего объема. Также утверждалось, что Украине придется срочно закупать дополнительные объемы газа по цене 550-600 долларов за тысячу кубометров, что может привести к значительным убыткам.

Такие заявления вызвали беспокойство среди граждан, ведь снижение температуры в зимний период могло бы вызвать серьезные трудности для миллионов украинцев. Некоторые эксперты даже предполагали, что в случае отсутствия газа могут отключать от отопления школы, университеты и снижать температуру в многоквартирных домах.

"Нафтогаз" оперативно отреагировал на эти слухи и подчеркнул, что никаких заявлений о возможных отключениях или дефиците газа компания не делала. "Запасов газа достаточно, отопительному сезону ничего не угрожает. Мошенники также распространяют фейковые сайты – не переходите по подозрительным ссылкам", – говорится в официальном заявлении компании.

Ранее глава группы "Нафтогаз" Роман Чумак также подчеркивал, что ситуация с запасами газа находится под контролем, а компания готова ко всем возможным вызовам. Он уверял, что главный приоритет "Нафтогаза" – это комфорт и тепло в домах украинцев.

Чтобы избежать возможных кризисных ситуаций, "Нафтогаз" не только добывает газ внутри страны, но и импортирует его. Таким образом компания постоянно пополняет запасы, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств иметь резервы. Основные мероприятия по стабильному прохождению зимы:

контроль запасов в газохранилищах – уровень газа остается достаточным для обеспечения всех потребителей;

– уровень газа остается достаточным для обеспечения всех потребителей; диверсификация поставок – Украина импортирует газ с европейских рынков, в частности, через Польшу, Словакию и Венгрию;

– Украина импортирует газ с европейских рынков, в частности, через Польшу, Словакию и Венгрию; расширение собственной добычи – государственная компания продолжает наращивать собственное производство, что позволяет снизить зависимость от импорта.

Как отличить правду от фейков

проверяйте информацию на официальном сайте "Нафтогаза" или на страницах компании в социальных сетях;

не переходите по подозрительным ссылкам, которые могут распространять мошенники;

доверяйте официальным заявлениям от государственных органов, а не слухам в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы теперь могут оплачивать потребленный газ с помощью "Национального кэшбека". Для этого нужно авторизироваться в кабинете потребителя на сайте поставщика газа, выбрать подходящий способ оплаты и подтвердить списание средств.

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