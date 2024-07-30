Чтобы привлекать женщин к работе, государство должно развивать безопасную детскую инфраструктуру, – Петрук

Компания "Метинвест" испытывает нехватку специалистов на мужские профессии, поэтому переобучает женщин – у компании уже есть целая бригада женщин, работающая операторами подземного оборудования на шахте в Покровске. Однако для того чтобы привлечь больше женщин, государство должно развивать безопасную инфраструктуру для детей.

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Об этом рассказала директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест" Татьяна Петрук на прошедшем в Киеве форуме HR DAYS.

По ее словам, сейчас доля женщин в найме персонала составляет около 30%.

"Такого до войны не было, в большинстве своем были мужчины. Сейчас женщин больше. Но чтобы иметь возможность нанимать больше женщин, в городах должна быть инфраструктура и школы с укрытиями для безопасности детей", – говорит Петрук.

Она также добавила, что Министерство образования должно задуматься над программами, которые будут гарантировать гибкий переход от обучения, которую дети проходят за границей, к украинской учебной программе.

Петрук уточнила: сейчас каждый шестой сотрудник "Метинвеста" защищает страну в ВСУ, а дефицит персонала в компании составляет около 4 тысяч человек. Поэтому компания прилагает усилия, чтобы обеспечить возвращение ветеранов на свои рабочие места.

"Наши ветераны и ветеранки знают, что компания заботится об их семьях. Они знают, что есть программы переобучения. Мы оказываем помощь на лечение, восстановление жилья, а также поддерживаем семьи погибших. Вместе с компанией Wellbeing уже три года продолжаем работу сервиса психологической поддержки "Метинвест – вместе". При этом компания поддерживает не только семьи мобилизованных сотрудников, но и детей, жен и родителей работников группы", – говорит Петрук.

Напомним, ранее компания "Метинвест" попала в пятерку лучших работодателей Украины. Также она победила в специальной номинации "Лучшая программа по адаптации ветеранов". Компания делает акцент на двух основных направлениях – социальной адаптации ветеранов, в частности, психологической и медицинской помощи, и профессиональной адаптации, в частности, обучении и переквалификации. Так, желание получить высшее образование в университете "Метинвест" Политехника в этом году выразило более 15 ветеранов.