Чиновники Трампа думают над созданием шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за гражданство США

Департамент внутренней безопасности США рассматривает возможность запустить реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за американское гражданство. Шоу будет включать испытания, которые будут основаны на традициях.

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Как пишет издание The Gurdian , пресс-секретарь департамента Триша Маклафлин заявила: "нам нужно возродить патриотизм и гражданский долг в этой стране, и мы рады рассмотреть нестандартные подходы".

Новости о проекте появились, когда президент США Дональд Трамп, сам бывшая звезда реалити-шоу, проводит масштабные иммиграционные репрессии, которые охватили как иммигрантов без документов, так и законных постоянных жителей, беженцев и лиц с временным статусом. В некоторых случаях детей-граждан США депортировали вместе с родителями без документов.

Идею реалити-шоу предложил Роб Ворсофф, канадский продюсер и сценарист, который работал над "Утиной династией", реалити-шоу об охотничьей семье из Луизианы, популярной среди сторонников Трампа.

В интервью Ворсофф рассказал New York Times, что предложение возникло из его собственного опыта процесса натурализации для получения гражданства США. Описывая проект, он сказал, что одним из вызовов может быть NASA, чтобы увидеть, какой участник сможет первым собрать и запустить ракету.

Шоу, согласно сценарию, начинается с того, что иммигранты плывут к острову Эллис, когда-то ключевому пункту въезда для миллионов людей, прибывающих в США. Другие вызовы предусматривают соревнования "золотой лихорадки" в Сан-Франциско и соревнования на конвейере автомобилей в Детройте.

Маклафлин сказала, что департамент получает сотни предложений о потенциальных телевизионных шоу в год, в частности документальных фильмов об иммиграционных и пограничных операциях, а также расследования деятельности официальных лиц. "Каждое предложение проходит тщательный процесс проверки перед отклонением или одобрением", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план самой массовой депортации в истории страны – выдворение из страны не менее одного миллиона мигрантов в год. Таким образом, были бы превышены рекордные 400 тысяч депортированных в год во время президента Барака Обамы.

Также Трамп заявил о планах запустить новую программу для мигрантов. Речь идет о так называемой самодепортации – варианте, при котором мигрантам предложат деньги, чтобы они добровольно покинули США.

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