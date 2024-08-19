Через неделю энергетики ДТЭК вернули свет в 42 населенных пункта после обстрелов

С 12 по 18 августа энергетикам ДТЭК удалось полностью или частично возобновить электроснабжение 42 населенных пунктов и вернуть свет в жилище 52,8 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Донетчина продолжает оставаться регионом наиболее активных боевых действий, где постоянно продолжаются вражеские артобстрелы, ракетные, дроновые и авиаудары. Энергетики продолжают возобновлять электросети, как только это становится возможным и военные дают разрешение на проведение работ. На прошлой неделе им удалось возобновить электроснабжение в домах 40,2 тысяч семей области, где продолжаются активные боевые действия.

Продолжает страдать от вражеских обстрелов и Днепропетровщина, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители области остаются без света. Здесь с 12 по 18 июля ремонтным бригадам ДТЭК удалось восстановить ряд повреждений сетей и вернуть свет для 12,6 тысячи семей.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в первом полугодии 2024 года ДТЭК Рината Ахметова отремонтировал более 9,2 тыс. км линий электропередачи и обновил 3,3 тыс. энергообъектов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.