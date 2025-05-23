CBAM сделает украинский экспорт неконкурентным, – Кущ

Введение Механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) в 2026 году без исключений для Украины грозит существенными потерями для национального экспорта.

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Об этом заявил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

По словам Куща, больше всего от нового налога пострадает именно экспортная промышленность, в частности металлургия и химическая отрасль, которые и так находятся в крайне сложном положении.

По мнению аналитика, Украине уже сейчас нужно добиваться отсрочки CBAM минимум на 10-15 лет.

"Да, эти переговоры надо проводить уже сейчас, потому что потом это будет уже поздно. Учитывая очень неповоротливый бюрократический механизм Европейской комиссии, надо откладывать этот налог для Украины и во время войны, и после войны на ближайшие 10-15 лет", - заявил он.

Кущ также подчеркнул, что учитывая деиндустриализацию страны во время полномасштабной войны, Украина уже сделала весомый вклад в сокращение выбросов углерода.

"С точки зрения сокращения углеродного следа, если убрать вообще на планете, пожалуй, самый большой вклад в мире, если пересчитать относительно параметров нашей экономики и численности населения. Если взять численность населения и тот углеродный след, который сократился в наступлении деиндустриализации, то мы уже свой вклад в зеленую планету внесли", - подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что в результате боевых действий были уничтожены два крупнейших металлургических комбината в Мариуполе, что еще больше сократило углеродную нагрузку.

"Конечно, это такая трагедия для экономики, но с точки зрения углеродного следа - это существенное сокращение этих выбросов", - подытожил Кущ.

По мнению эксперта, наложение "зеленого" налога на Украину в такой ситуации будет не только несправедливым, но и разрушительным для экономики страны во время войны.

Ранее основательница ESG Liga, президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW, гендиректор "Офиса устойчивых решений" Людмила Цыганок отметила, что CBAM может иметь катастрофические последствия для экономики Украины, которая воюет.