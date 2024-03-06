Больницы Харькова, Киева и Донбасса получили медоборудование на 7,6 млн грн от БФ молодежной инициативы 'Надія' и Фонда Дениса Парамонова

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" и Благотворительный фонд Дениса Парамонова при поддержке партнеров приобрели для медицинских учреждений Киева, Харькова и Донетчины критически важное медицинское оборудование на общую сумму 7,6 млн гривен.

Об этом изданию сообщили в Благотворительном фонде Дениса Парамонова.

В один из медицинских институтов Киева передана сверхсовременная стойка для артроскопии ARTHROVIMS 7К VIMS – стоимость такого оборудования около 4 000 000 грн. Оно используется при операциях на раненых конечностях, что позволяет легче находить и доставать обломки без разреза тканей.

В рамках гуманитарной миссии на восток прифронтовые госпитали также получили современное оборудование. На Днепропетровщину доставлен комплект Insighters, состоящий из видеоларингоскопа, жесткого бронхоскопа и гибкого видеобронхоскопа. Он будет использоваться во время операций, в анестезиологических манипуляциях, при тяжелых интубациях и в случаях, когда необходимо извлечь посторонние предметы из легких или верхних дыхательных путей.

Военный госпиталь в Донецкой области получил современный дорогостоящий комплект Fuji (Япония) для обустройства кабинета гастроколоноскопии. Такое оборудование поможет при обследовании и лечении пациентов с осколочными ранениями и внутренними кровотечениями. А в госпиталь Харькова приобретены две современные системы обогрева пациентов, которые используются при гипотермии и вызванных ею осложнений в до- и послеоперационных периодах.

"В ситуациях, когда отсчет времени идет на минуты, а полученные травмы слишком тяжелые – наличие необходимого оборудования может в буквальном смысле спасти жизнь раненого. Именно поэтому уже более года наша команда работает над обеспечением прифронтовых госпиталей и медицинских институтов по всей стране современным дорогостоящим оборудованием. Наша основная цель – помочь медикам спасти как можно больше жизней наших защитников", – отметил председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія", первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

"Наш Фонд уже несколько лет системно помогает повысить качество медицинских услуг в больницах. Вместе с партнерами сегодня мы имеем возможность снабжать медучреждения очень дорогим и современным оборудованием. Самое главное, что оно спасает жизнь украинцев, ведь сегодня это самая большая ценность. Яркое и мирное будущее Украины может быть только со здоровой нацией, а это возможно исключительно с качественной медициной. Для обеспечения больниц наш Фонд постоянно проводит разнообразные акции, помогающие собирать средства на закупку медоборудования", – подчеркнул меценат Денис Парамонов, основатель одноименного Фонда.

Оборудование было приобретено при поддержке партнеров: ОО "Петр и Мазепа", LLC Elvim в лице SEO Игоря Думана, ООО "БУДХАУСГРУПП", компаний "Медирент", "Биосфера", "Епіцентр", "Катион-Инвест", Harwind, ООО "Укрдонинвест", ООО "Югекотоп" и Бориса Козыря.

Кроме того, только за первые два месяца этого года медицинские грузы от Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія", Благотворительного фонда Дениса Парамонова и партнеров получили 110 медучреждений в разных областях Украины. Эту гуманитарную миссию поддержали "Дойч-Фарм", Global Empowerment Mission Ukraine в партнерстве с Howard G. Buffett Foundation, Revival Foundation, Centra, Geri Care, Eltech Trust.