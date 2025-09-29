Более 12 млрд гривен налогов и сборов уплатил WOG за 8 месяцев 2025 года

Суммарно за 8 месяцев 2025 года сеть АЗК WOG перечислила в бюджеты всех уровней 12,19 миллиардов гривен. Из них 1,737 миллиарда гривен — это налоги с операционной деятельности* и 10,453 миллиарда гривен — налоги при импорте.

Налоги на персонал за первые 8 месяцев 2025 года продолжают рост. Они превысили аналогичный период 2024 года более чем на 33% и составили 641,98 миллиона гривен. В эту сумму входят единый социальный взнос (ЕСВ), налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор.

"В этом году в сентябре WOG исполняется 25 лет. Это возраст, когда, кроме собственного успеха, думаешь об ответственности. Для нас ответственность — это прежде всего отношение к нашим гостям, поддержка Вооруженных Сил и государства. С начала полномасштабного вторжения группа компаний WOG оплатила в бюджеты всех уровней более 41,881 млрд гривен. WOG является надежной и последовательной опорой государства несмотря на все атаки и удары агрессора по топливной инфраструктуре компании", — отметил Николай Циркун, финансовый директор сети АЗК WOG.

Стоит отметить, что с начала 2025 года каждая работающая АЗК WOG ежемесячно платила более 615,25 тыс гривен операционных налогов.

"Более 160,5 миллионов гривен скидок предоставлено в сети АЗК WOG в рамках национальной программы Плюсы в приложении Армия+ и других программ сети для военных и ветеранов только за 8 месяцев 2025 года. А с начала полномасштабного вторжения на направление эвакуации раненых военных и гражданских направлено уже более 1,5 миллиона литров топлива",— отметил Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.

*В состав налогов по операционной деятельности входит налог на прибыль, НДС (кроме уплаченного при импорте), розничный акциз, НДФЛ, военный сбор, плата за землю, ЕСВ.