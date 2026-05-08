Более 1,5 млрд грн поступлений от эконалога тратят на сомнительные закупки и нецелевые проекты – медиа

В Украине с начала 2026 года предприятия уплатили более 1,5 млрд грн экологического налога, что на 6,8% больше, чем в прошлом году. В то же время значительная часть этих средств используется не на природоохранные мероприятия, а на проекты, которые не имеют прямого экологического эффекта.

Об этом говорится в аналитическом материале Ecopoliticа.

Согласно действующей модели распределения эконалога, 45% поступлений направляются в общий фонд госбюджета без целевого назначения. Еще 55% получают местные бюджеты: 30% – областные, 25% – бюджеты громад. Отдельно налог за выбросы СО₂ и за обращение с радиоактивными отходами полностью поступает в специальный фонд государственного бюджета.

Формально эконалог должен работать по принципу: загрязнитель платит, а общины получают ресурсы для улучшения экологической ситуации. Однако на практике средства часто тратятся на коммунальные или инфраструктурные нужды, которые только формально можно связать с экологией.

Авторы отмечают, что украинский бизнес, который является главным плательщиком эконалога, практически не получает поддержки для собственных проектов по декарбонизации. В то время, как европейские страны создают специальные фонды для помощи промышленности в сокращении углеродного следа и адаптации к новым экологическим требованиям.

В Украине же, отмечается в публикации, средства эконалога часто не работают на модернизацию производства или уменьшение выбросов, а используются для финансирования сторонних расходов или проектов без прямого природоохранного эффекта.

"Когда рациональное использование ресурсов становится вопросом конкурентоспособности и выживания украинских производителей, государство не должно пренебрегать этими средствами", – подчеркивает издание.

Среди типичных примеров расхода средств – ремонты канализаций, водоотведения и другой инженерной инфраструктуры, закупка дорожной техники, обустройство площадок для выгула собак и даже расходы, связанных с мобилизационной работой.

"В результате возникает парадокс: предприятия платят за загрязнение, но эти деньги не способствуют уменьшению негативного эффекта от этого загрязнения", – отмечают авторы исследования.

По их мнению, такая ситуация объясняется как стремлением местных властей закрывать бюджетные дефициты, так и низким уровнем понимания экологической политики на местах. В итоге эконалог фактически превращается в "дополнительный бюджет" для финансирования любых локальных потребностей.

Отдельное внимание в материале уделено использованию средств Фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации, созданного в 2024 году. Именно в этот фонд поступает часть платежей за выбросы СО₂. Координирует программу Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению, а распорядителем средств выступает АО "Фонд декарбонизации Украины".

Впрочем, как отмечают журналисты, деятельность фонда все больше фокусируется не на декарбонизации промышленности, а на других направлениях. Среди примеров – история с закупкой оборудования на 192 млн грн после формального срыва тендера, которое будет повторно продано потребителям. То есть, государство финансирует закупку, а продажу и доход получают другие структуры.