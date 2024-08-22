Благодаря увеличению тарифа на свет 'Энергоатом' начнет гасить долги в энергетике, – Голиздра

Благодаря увеличению тарифа на электроэнергию для населения государственный Энергоатом начнет выплачивать свои долги, что позволит другим участникам рынка гасить свои задолженности.

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Об этом говорится в статье издания Mind.ua.

Отмечается, что "Энергоатом" с начала года значительно нарастил долги по снабжению электроэнергией для населения (механизм ПСО. – Ред.).

"Получив больше средств от населения за тариф, "Энергоатом" вернет долги поставщикам электроэнергии, а те в свою очередь – операторам системы распределения. Они заплатят "Укрэнерго" долги за диспетчеризацию. Эта система частично касается и балансировочного рынка: "Укрэнерго", получив деньги от энергосетей, сможет погасить задолженность перед "ГарПоком" и участниками балансировочного рынка", – объясняет профильный эксперт аналитически-коммуникационного агентства "Маркет.Інфо" Александр Голиздра.

По его оценкам, на декабрь 2023 года общий долг между разными участниками рынка электрической энергии достиг 130 млрд грн. "Ситуация несколько улучшается, но не кардинально", – отмечает эксперт.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что в результате существенных разрушений в энергетике государство потеряло возможность финансировать предварительный тариф на электроэнергию для населения.