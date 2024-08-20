Бизнес просит НКРЭКУ выступить против отмены разделения потребителей электроэнергии по классам напряжения

Сообщество Европейской Бизнес Ассоциации обратилось к энергетическому регулятору с просьбой не поддерживать отмену разделения потребителей электроэнергии по классам напряжения.

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Эксперты Ассоциации считают, что такой шаг может серьезно ударить по украинским предприятиям.

"Последствиями принятия данного решения НКРЭКУ станет рост затрат ряда предприятий на электроэнергию, что в дальнейшем приведет к повышению цен на продукцию, что делает продолжение выпуска ряда продукции экономически нерентабельным, что повлечет за собой полную остановку некоторых производств", - предупреждают в Европейской Бизнес Ассоциации.

Бизнес также называет отмену разделения потребителей электроэнергии по классам напряжения критической ошибкой украинской экономики в целом. По мнению экспертов Ассоциации, это решение идет в разрез с европейской практикой – у ЕС таких классов больше, чем в Украине сейчас.

"Принимая во внимание переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, бизнес считает необходимым усовершенствовать систему классификации потребителей по классам напряжения, а не отменять ее", - подчеркнули в ЕБА.

Напомним, в июле НКРЭКУ рассматривала возможность изменить формирование тарифов на распределение электроэнергии и отменить разделение потребителей на классы по уровню напряжения. Однако тогда Нацкомиссия не поддержала это решение. Сейчас НКРЭКУ снова вернулась к рассмотрению этого вопроса.