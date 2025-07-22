Бизнес нуждается в дальнейшей валютной либерализации для поддержки экономики во время войны, – Кухар

Украинской экономике необходимо не только постепенное смягчение валютных ограничений, но и переосмысление подходов к средствам, сконцентрированным на Едином казначейском счете (ЕКС).

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Об этом заявил старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

По словам экономиста, остаток средств на ЕКС является индикатором финансовой ситуации в стране. По состоянию на сегодня он составляет 340 млрд грн – это рекордный показатель, соответствующий полутора месяцам налоговых и неналоговых поступлений в бюджет.

"Это – беспрецедентный запас средств, невероятный даже для мирного времени, не говоря уже о войне, когда экстраординарные незапланированные расходы возникают чуть ли не ежемесячно", – отметил Кухар.

В то же время он отметил, что эти средства – это ресурсы, уплаченные предприятиями в виде налогов, которые уже изъяты из экономического оборота, но еще не использованы государством.

"Остаток на ЕКС – это средства временно изъяты не только из экономического оборота, но и из банковской системы Украины", – отметил эксперт.

Напомним, меморандум Украины с МВФ предусматривает постепенную валютную либерализацию по мере стабилизации финансовой системы и усиления макроэкономической устойчивости.