Без урегулирования долгов в 'зеленой' энергетике трудно привлекать новых инвесторов, – Оржель

Проблема долгов перед производителями зеленой электроэнергии приводит к задержке инвестиций в строительство новых станций возобновляемой энергетики из-за опасений со стороны инвесторов.

Об этом в ходе дискуссии заявил представитель Секретариата Энергетического Сообщества в Украине Алексей Оржель.

"Если не урегулировать предыдущие проблемы и долги, то очень трудно говорить с новыми инвесторами о вложении денег, поскольку еще есть определенная история негатива. С ним нужно работать активно", – сказал Оржель.

По его словам, в апреле Секретариат встречался с представителями рынка ВИЭ Украины, где обсуждались проблемы и возможности того, как их преодолеть.

"Мы видим и всегда видели в развитии ВИЭ будущее Украины. К сожалению, это становится все более и более безальтернативное развитие", – добавил Оржель.

Он отметил, что Секретариат хочет видеть внедрение в Украине новых инструментов, которые привлекали бы инвесторов и которые создавали бы новую генерацию на базе ВГЭ. Также Оржель рассказал, что 27 июня Секретариат Энергосообщества планирует представить участникам рынка ВИЭ и всем заинтересованным сторонам свою дорожную карту отрасли по долговому кризису.

Как сообщалось, Украинская ветроэнергетическая ассоциация считает, что государство должно запустить зеленые аукционы и установить ежегодную потребность в строительстве станций возобновляемой энергетики, чтобы инвесторы ориентировались на эти показатели и имели основания для привлечения международных инвестиций в эти проекты.

Также ГП "Гарантированный покупатель" готово провести зеленые аукционы для привлечения инвестиций в новые мощности возобновляемой энергетики после того, как решения о старте и условиях аукционов будут утверждены на уровне государства. ежегодно.