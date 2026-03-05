Без решений государства долги на балансирующем рынке будут расти, – Немчинов

Долги на балансирующем рынке электроэнергии продолжают накапливаться, а без комплексных решений ситуация будет только ухудшаться.

Об этом заявил вице-президент энергетического сообщества Energy Club Максим Немчинов.

По его словам, формально за архитектуру и работу балансирующего рынка отвечает системный оператор – "Укрэнерго". Однако вопрос наполнения рынка средствами и погашения задолженности лежит в плоскости решений правительства и парламента.

"Здесь нужна синергия, здесь нельзя сказать, что только решениями "Укрэнерго" мы можем полечить и все будет хорошо", – подчеркнул Немчинов.

Он подчеркнул, что без отмены запрета на отключение отдельных категорий потребителей, приведения тарифов в соответствие с экономически обоснованным уровнем и законодательных решений по погашению старых долгов платежная дисциплина на балансирующем рынке не восстановится.

При отсутствии таких шагов долговая модель и дальше будет лишать генерацию средств, углубляя финансовую нестабильность и риски для энергосистемы, отметил Немчинов.

Напомним, по состоянию на начало 2026 года задолженность участников рынка перед НЭК "Укрэнерго" достигла около 42 млрд грн – это на 21% больше, чем годом ранее. Долг самого "Укрэнерго" перед участниками балансировочного рынка составляет примерно 22,9 млрд грн, что на 36% больше в годовом измерении.