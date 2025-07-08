Без отсрочки CBAM украинский бизнес потеряет конкурентоспособность, – Евстигнеева

Украина должна добиться временной отсрочки действия механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM), который Европейский Союз полностью вводит с 2026 года.

Видео дня

Об этом заявила эксперт по декарбонизации, аспирантка по климатической экономике Ольга Евстигнеева.

По ее словам, CBAM – это не просто техническое регулирование, а вопрос экономического выживания многих украинских отраслей.

"CBAM, то есть Carbon Border Adjustment Mechanism – на самом деле, это вещь, несмотря на то, что она мало известна, но она влияет на многих, фактически на каждого из нас", – подчеркнула эксперт.

CBAM предусматривает, что страны, которые хотят сохранить доступ к европейскому рынку, должны внедрять жесткие климатические политики или платить пограничную пошлину за углеродоемкую продукцию. Украина, где структура экономики остается энерго- и углеродоемкой, в такой ситуации оказывается в особенно уязвимом положении.

"Те страны, и Украина среди них, кто рассматривает Европейский Союз своим торговым партнером, должны, скажем так, вводить климатические политики и по значительно большей ставке облагать налогами углеродоемкие товары. Это опять же электроэнергетика, это алюминий, это удобрения, это металлургия – то есть те товары, в которых украинские ВВП формировались и, дай Бог, формируется в достаточно достаточных больших количествах", – подчеркнула Евстигнеева.

По мнению эксперта, без отсрочки CBAM украинские товары рискуют потерять конкурентоспособность на европейском рынке из-за их высокой углеродной насыщенности и отсутствия достаточных внутренних компенсационных механизмов.

"Это означает, что стоимость нашего экспорта будет расти. Почему это не ок для украинского бизнеса? Потому что их товары становятся дороже и они могут терять конкурентоспособность на других рынках", – отметила она.

Евстигнеева подчеркнула, что только отсрочка должна быть шансом для страны: "Мы не будем терять время. Мы должны вводить наши внутренние политики по налогообложению углерода для того, чтобы формировать бюджет, который мы потом будем направлять в тот же самый бизнес и вводить новые чистые технологии".

Ранее эксперт по энергетическим вопросам, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Геннадий Рябцев заявил, что украинская промышленность не сможет вовремя адаптироваться к введению углеродной пошлины ЕС (CBAM).