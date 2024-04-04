Автотрансформаторы и не только: Литва передаст Украине оборудование для восстановления ТЭС

Литва готова поддержать Украину и передать оборудование для возобновления ТЭС. В частности, власти страны рассматривают возможность передачи еще одного мощного автотрансформатора.

Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко по итогам онлайн-встречи с литовским коллегой Дайнюсом Крейвисом. Стороны обсудили, среди прочего, помощь украинскому энергосектору.

В свою очередь Дайнюс Крейвис подчеркнул, что Литва готова поддержать Украину и передать оборудование, которое поможет провести восстановительные и ремонтные работы.

В ходе беседы Галущенко ознакомил литовского министра с последствиями последних российских атак на украинский энергосектор.

"Враг изменил тактику, и нынешние атаки имеют для нас гораздо более тяжелые последствия. Серьезно пострадала тепловая генерация, враг регулярно обстреливает объекты гидрогенерации и подстанции", - рассказал он.

Стороны договорились, что вскоре Литву посетит группа энергетиков из украинских государственных и частных компаний. Украинские специалисты посетят литовские энергетические объекты для верификации оборудования, которое впоследствии будет передано украинскому энергетическому сектору.

В частности, речь идет о крупногабаритном оборудовании для ТЭС, чрезвычайно важном для Украины, которая потеряла значительный объем именно тепловой генерации из-за вражеских обстрелов.

Герман Галущенко поблагодарил Литву за поддержку.

"Ваша помощь имеет существенное значение для нас. Мы уже получили от литовских энергетиков два мощных автотрансформатора и 72 груза с другим нужным энергетическим оборудованием общим весом более 1 300 тонн", – подчеркнул он.

В то же время, Дайнюс Крейвис отметил, что Литва рассматривает возможность передачи еще одного мощного автотрансформатора.

Со своей стороны, Герман Галущенко подчеркнул, что к началу отопительного сезона очень важно увеличить мощности распределенной генерации.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 марта произошла одна из сильнейших атак на энергетическую систему.

"Однако, несмотря на все усилия врага энергетики всей страны, совместными усилиями смогли обеспечить людей светом и избежать массового блекаута", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

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