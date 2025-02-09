Атомная генерация гарантирует низкие тарифы на электроэнергию, поэтому украинцы ее поддерживают, – экономист

80% украинцев поддерживают достройку Хмельницкой АЭС, понимая, что атомная энергетика – это стабильно низкие тарифы.

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Об этом в комментарии РБК-Украина заявил экономист Борис Кушнирук, комментируя результаты свежего опроса группы "Рейтинг".

"Украинцы не дураки - они прекрасно знают, какая генерация гарантирует им доступную электроэнергию. Во всем мире атомная энергетика является самой дешевой и надежной. Люди видят, что импорт тока стоит дорого, поэтому поддерживают развитие собственной генерации", - отметил Кушнирук.

По его словам, отсутствие достройки энергоблоков только повысит стоимость электроэнергии в будущем.

"Чем быстрее Украина запустит новые энергоблоки, тем больше шансов удержать тарифы. Если мы не будем развивать атомную генерацию, то останемся зависимыми от дорогого импорта. Деньги, которые сейчас тратятся на закупку электричества за рубежом, могли бы идти на достройку ХАЭС", – пояснил экономист.

Напомним, законопроект о закупке атомных реакторов в Болгарии для достройки ХАЭС стоит в повестке дня Верховной Рады во вторник.

Документ предусматривает юридическое оформление соглашения с Болгарией, которое позволит Украине получить два реактора ВВЭР-1000, необходимые для завершения строительства энергоблоков.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении также отметил необходимость принятия законопроекта о достройке Хмельницкой АЭС.

Ранее глава государства также отмечал, что развитие атомной энергетики является приоритетом для Украины, поскольку это позволит обеспечить стабильные тарифы и энергетическую безопасность страны.