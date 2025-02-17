АТБ в 2024 году создал около 2 тысяч новых рабочих мест и остается одним из крупнейших работодателей Украины

Группа компаний АТБ, которая осуществляет управление крупнейшим оператором украинского ритейла – сетью АТБ-Маркет, продолжает укреплять свои позиции как один из ключевых работодателей страны.

По состоянию на начало 2025 года, общая штатная численность работников корпорации достигла 59 тысяч человек, из которых 48 тысяч заняты в работе флагманского предприятия — торговой сети национального масштаба "АТБ-Маркет".

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Стратегия динамического развития "АТБ" с плановым открытием новых магазинов, восстановлением работы распределительных центров, других мощностей, модернизацией многих производственных процессов и т.д. Например, по результатам 2024 года благодаря усилиям АТБ было создано около 2000 новых рабочих мест в разных уголках страны. Это придало не только экономический импульс определенным регионам, но и обеспечило тысячи украинских семей стабильным источником дохода", — прокомментировали в компании вклад группы "АТБ" в расширение занятости для украинцев.

Таким образом, АТБ — это не только крупнейшая розничная сеть страны, но и один из крупнейших работодателей Украины и лидер отрасли по обеспечению занятости. Стратегия развития группы позволяет удерживать большое количество рабочих мест и расширять их численность, создавать новые карьерные возможности для украинцев.

"Работа в команде лидера отечественного ритейла – это не только конкурентная заработная плата и соцпакет. Это еще и реальная возможность карьерного роста, ведь у компании есть собственные учебные центры в Днепре, Одессе, Киеве и Львове. Они являются гордостью АТБ, поскольку многие годы поддерживают динамичное развитие мощным кадровым потенциалом. Каждый год у них безвозмездно повышают квалификацию или овладевают новыми профессиями более 4 тысяч украинцев", — сообщили в "АТБ" об инвестициях в развитие человеческого капитала.

Благодаря такой кадровой политике сотрудники компании проходят путь от рядовых специалистов к руководителям. Это позволяет сети эффективно работать, несмотря на любые вызовы и сохранять лидерские позиции на рынке.

В "АТБ" убеждены, что каждое новое рабочее место — это не просто цифры в отчете, но и возможность тысяч украинских семей иметь стабильный доход, социальные и трудовые гарантии, перспективы профессионального развития.

Кроме создания рабочих мест, АТБ играет ключевую роль в наполнении государственного бюджета. В 2024 году корпорация уплатила рекордные 28,61 млрд. грн. налогов и сборов, что на 14% превысило показатели предыдущего года.

Традиционно наибольший вклад в уплату налогов внесла именно розничная сеть "АТБ-Маркет". За 2024 год она перечислила в бюджеты 21,78 млрд грн, что почти на 2,3 млрд грн больше показателя 2023 года.

За время полномасштабного вторжения налоговый взнос "АТБ" в поддержку экономики Украины, финансирование оборонных, социальных и инфраструктурных программ составил более 74,11 млрд грн.