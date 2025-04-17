'АрселорМиттал' обвинил 'Укрзалізницю' в злоупотреблении монопольным положением и призвал избегать повышения тарифов

Металлургический завод "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР), крупнейший иностранный инвестор Украины, обеспокоен повышением "Укрзалізницей" тарифа на грузовые перевозки. Такие действия в АМКР назвали злоупотреблением монопольным положением и заявили о готовности обратиться в Антимонопольный комитет.

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Об этом говорится в официальном заявлении компании.

"Наше предприятие в последние три года ежедневно вынуждено преодолевать вызовы во время операционной деятельности, связанные с постоянными атаками врага, дефицитом в энергообеспечении, дорогостоящей и сложной логистикой, в частности осложнениями в экспортировании продукции. Поэтому мы крайне озабочены изменением АО "Укрзалізниця" плана формирования поездов, следующих в Одесский морской торговый порт, в результате которого тарифное расстояние для поездов с нашей продукцией было увеличено на 257 км, соответственно себестоимость продукции тоже существенно выросла", – указали в АМКР.

На предприятии заявили, что такое изменение маршрутов государственной монополией искусственное и безосновательное, и она ставит под угрозу намерение АМКР выйти на нулевую убыточность.

"АрселорМиттал Кривой Рог" считает недопустимым какие-либо проявления злоупотребления монопольным положением и готова обратиться в Антимонопольный Комитет Украины по этому поводу. Мы надеемся на объективный пересмотр решения "Укрзалізниці". Позитивное решение этого вопроса позволит избежать необоснованных затрат, увеличения срока доставки грузов, повысит конкурентоспособность продукции нашей компании на горно-металлургическом комплексе в целом", – заявил Александр Билянский, заместитель генерального директора по снабжению "АрселорМиттал Кривой Рог".

Как известно, ранее "Укрзалізниця" предложила также повысить грузовые тарифы на 37%, чтобы возместить ущерб от пассажирского сегмента. В свою очередь, бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины – в частности, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а в строительной ассоциации предупредили о возможном подорожании стройматериалов на 15%.

В свою очередь, эксперты железнодорожного рынка заявили, что "Укрзалізниця" должна оптимизировать избыточную инфраструктуру, которая сейчас продуцирует огромные убытки, и перейти к системе тарифообразования, которая предусматривает оплату только предоставленного объема услуг. Сейчас, как известно, УЗ включает в грузовой тариф весь объем имеющихся убытков.