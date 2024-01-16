Андрей Матюха стал новым владельцем бренда минеральных вод VODA UA

Новым собственником известной торговой марки VODA UA стал украинский предприниматель Андрей Матюха.

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Об этом свидетельствуют данные портала opendatabot.

Соглашение о приобретении бренда VODA UA было подписано в октябре 2023 року. Оно предусматривает полный переход прав на торговую марку VODA UA от предыдущего собственника Дмитрия Никифорова к Андрею Матюхе.

"Мы стремимся развивать бизнес в Украине, создавать новые рабочие места, развивать украинские бренды. Наша экономика нуждается в инвестициях, и мы готовы вкладывать в нашу страну уже сегодня, не дожидаясь окончания войны", – прокомментировал соглашение Андрей Матюха.

"VODA UA", "Карпатська джерельна високогірна" и "Горянка" – бренды столовых и лечебных вод, которые добывают в нескольких горных водозаборах и источниках чистейших регионов Карпат. У вод VODA UA оптимальный уровень Ph 7,4-7,6, они не подлежат физическому или химическому влиянию, ведь являются идеальными от природы.

Продукция бренда доступна для заказа на сайте vodaua.ua.