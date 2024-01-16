newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Андрей Матюха стал новым владельцем бренда минеральных вод VODA UA

Мария Шевчук
Экономика
1 минута
702
Андрей Матюха стал новым владельцем бренда минеральных вод VODA UA

Новым собственником известной торговой марки VODA UA стал украинский предприниматель Андрей Матюха.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные портала opendatabot.

Андрей Матюха стал новым владельцем бренда минеральных вод VODA UA

Соглашение о приобретении бренда VODA UA было подписано в октябре 2023 року. Оно предусматривает полный переход прав на торговую марку VODA UA от предыдущего собственника Дмитрия Никифорова к Андрею Матюхе.

Андрей Матюха стал новым владельцем бренда минеральных вод VODA UA

"Мы стремимся развивать бизнес в Украине, создавать новые рабочие места, развивать украинские бренды. Наша экономика нуждается в инвестициях, и мы готовы вкладывать в нашу страну уже сегодня, не дожидаясь окончания войны", – прокомментировал соглашение Андрей Матюха.

Андрей Матюха стал новым владельцем бренда минеральных вод VODA UA

"VODA UA", "Карпатська джерельна високогірна" и "Горянка" – бренды столовых и лечебных вод, которые добывают в нескольких горных водозаборах и источниках чистейших регионов Карпат. У вод VODA UA оптимальный уровень Ph 7,4-7,6, они не подлежат физическому или химическому влиянию, ведь являются идеальными от природы.

Продукция бренда доступна для заказа на сайте vodaua.ua.