Золотовалютные резервы Украины выросли после обвала: что изменилось

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины выросли после серьезного двухмесячного падения. Так, по итогам марта-2025 их объем увеличился на 5,6% – с 40,1 млрд долл., до 42,4 млрд долл. Главные причины роста – более значительные объемы помощи от международных партнеров, в частности за счет замороженных резервов РФ, а также уменьшение регулятором объемов продажи доллара на межбанковском валютном рынке.

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О сумме ЗВР свидетельствуют обновленные данные Национального банка Украины (НБУ). Рекордный объем резервов фиксировался по итогам декабря-2024 на уровне 43,8 млрд дол. Однако с января-2025 началось падение, продолжавшееся и в феврале, и суммарно составлявшее 3,5 млрд. рублей.

Объем валютных резервов Украины все равно остается довольно высоким, согласно международным нормам. Так, по подсчетам НБУ, нынешняя сумма покрывает финансирование 5,2 месяца будущего импорта. "Нормой" же считаются 3 месяца.

ЗВР Украины в марте 2025 года: что влияло на объем

Валютные поступления на счета правительства в НБУ за март-2025 составили почти 6 млрд долл. (месяцем ранее сумма составляла лишь 255 млн долл.). Основу мартовских поступлений составила помощь от партнеров, на 5,17 млрд долл. На обслуживание долгов Украина потратила 786,7 млн долл., еще 729,2 млн было уплачено Международному валютному фонду (МВФ).

на счета правительства в НБУ за март-2025 составили (месяцем ранее сумма составляла лишь 255 млн долл.). Основу мартовских поступлений составила помощь от партнеров, на 5,17 млрд долл. На обслуживание долгов Украина потратила 786,7 млн долл., еще 729,2 млн было уплачено Международному валютному фонду (МВФ). Операции НБУ на межбанке . Нацбанк в марте продал на валютном рынке 2,65 млрд, а выкупил всего 10 млн долларов США. В то же время, чистая продажа валюты уменьшилась на 12,5% по сравнению с предыдущем месяцем.

. Нацбанк в марте продал на валютном рынке 2,65 млрд, а выкупил всего 10 млн долларов США. В то же время, чистая продажа валюты уменьшилась на 12,5% по сравнению с предыдущем месяцем. Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 409,7 млн долл.

В Украине ЗВР состоят из ценных бумаг, депозитов, налички и средств на корреспондентских счетах, а также монетарного золота. Золото занимает наименьшую долю в резервах – по состоянию на 1 апреля это 6,4%. Ценные бумаги занимают 68,6% всего объема ЗВР, а оставшиеся 25% приходятся на "живые" деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НБУ отменил лимит на переводы между картами. Но ограничения для украинцев действовать и дальше, и вот почему.

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