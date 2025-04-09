Зеркальных санкций не будет: Украина заявила о готовности "обнулить" пошлины на товары из США

Украина готова полностью отменить пошлины на американские товары, объем импорта которых составляет $3-4 млрд, чтобы избежать конфликта и укрепить партнерство. Правительство четко заявило об отсутствии планов на соответствующие ограничения, даже несмотря на введенные США тарифы в 10%.

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Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью СМИ. 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении нового раунда тарифов на импорт товаров из 74 стран мира.

Согласно официальной таблице, для Украины пошлины вырастут до 10%, наряду с Великобританией. Для сравнения Китай получил 34%, ЕС – 20%, Камбоджа – 49%, Вьетнам – 46%, Шри-Ланка 44%. Это решение стало частью крупной торговой инициативы администрации Трампа, направленной на перезагрузку глобального баланса торговли в пользу США. Однако Украина решила не реагировать на зеркальные санкции.

Правительство Украины официально заявило, что не планирует вводить никаких пошлин на американскую продукцию. Напротив – Украина готова полностью отменить даже остающиеся. По словам Качки, объем импорта из США составляет $3-4 млрд, при этом большинство ставок уже низкие или нулевые. Именно поэтому, считает чиновник, логично "обнулить все".

Министерство экономики усматривает в этом возможность для переговоров о лучших условиях, которые могут пойти на пользу обеим странам. Поддерживает эту позицию и первая вице-премьер Юлия Свириденко, которая подчеркнула: главное – не создавать напряжение, а искать компромиссы.

По данным Всемирной торговой организации, средневзвешенная ставка импортных пошлин в Украину в 2023 году составила 3,4%. При этом:

в 2024 году Украина экспортировала в США товаров на $874 млн;

в то же время импорт из США в Украину составил $3,4 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, топ-руководители Китая 9 апреля, проведут встречу для обсуждения торговой войны с США и ее последствиями. Кроме того, Китай рассматривает запрет голливудских фильмов в ответ на пошлины США, достигшие уже 104%. На этом фоне мировые рынки снова резко упали, а инвесторы убегают из американских активов.

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