Зеленский ввел санкции против 28 иностранцев, которые спонсируют Россию
Президент Владимир Зеленский 23 августа подписал указы о двух санкционных пакетах. Речь идет о новых ограничениях, которые Украина вводит против государства-агрессора РФ.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале. "Продолжаем нашу санкционную работу", – заявил президент.
Первый указ (№612/2025)
Это санкции против 28 граждан разных стран, которые помогают противнику удерживать режим оккупации на нашей земле и фактически спонсируют российское государство.
По каждой фамилии ведется работа с правоохранительными органами стран-партнеров. "Все сообщники российских оккупантов так или иначе будут отвечать за содеянное против Украины и украинцев", – уверен президент.
В списке физических лиц, попавших под ограничения, есть граждане России, Украины (в том числе с двойным гражданством) и Ирана:
- Алейник Евгений Станиславович;
- Андрица Владислав Сергеевич;
- Астрахань Дмитрий Олегович;
- Бобкова Елена Николаевна;
- Величко Юлия Сергеевна;
- Вилегжанин Владимир Иванович;
- Гавриш Алексей Александрович;
- Георгиев Сергей Александрович;
- Жулидов Евгений Михайлович;
- Кирий Ольга Адольфовна;
- Котеляк Владимир Эдуардович;
- Кукушкин Павел Алексеевич;
- Лянкевич Олеся Геннадьевна;
- Макеев Дмитрий Владимирович;
- Малхасян Ашот Рудольфович;
- Матвеева Юлия Борисовна;
- Мерш Илья Александрович;
- Михайловская Анастасия Леонидовна;
- Полевик Людмила Викторовна;
- Суботовский Виталий Витальевич;
- Таран Евгений Николаевич;
- Шавло Ренат Игоревич;
- Ильин Владимир Константинович;
- Ильина Марина Владимировна;
- Абди Асджерд Аббас Асим;
- Гаеди Араш Ахмад;
- Курейши Сейед Ходжатоллах;
- Сейед Мохсен Вахабзадех Могхадам Мирухаб.
Также в этом пакете есть два ООО, зарегистрированные в России. Это "Агно-Нова" и "Агроленд".
Второй указ (№613/2025)
Украина продолжает синхронизировать свои санкции с партнерами, в частности с Канадой.
"Это 100% синхронизации нынешних канадских санкций против 139 физических и юридических лиц, работающих на российскую войну", – пояснил глава государства.
Он добавил, что совместно готовятся решения о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях союзников. "Все, кто помогает России продолжать убийства и строить военную машину для дальнейшей агрессии, должны чувствовать на себе реальное давление мира", – отметил Зеленский.
Список физических лиц:
Список юридических лиц:
Дополняется...