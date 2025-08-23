Зеленский ввел санкции против 28 иностранцев, которые спонсируют Россию

Президент Владимир Зеленский 23 августа подписал указы о двух санкционных пакетах. Речь идет о новых ограничениях, которые Украина вводит против государства-агрессора РФ.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале. "Продолжаем нашу санкционную работу", – заявил президент.

Первый указ (№612/2025)

Это санкции против 28 граждан разных стран, которые помогают противнику удерживать режим оккупации на нашей земле и фактически спонсируют российское государство.

По каждой фамилии ведется работа с правоохранительными органами стран-партнеров. "Все сообщники российских оккупантов так или иначе будут отвечать за содеянное против Украины и украинцев", – уверен президент.

В списке физических лиц, попавших под ограничения, есть граждане России, Украины (в том числе с двойным гражданством) и Ирана:

Алейник Евгений Станиславович;

Андрица Владислав Сергеевич;

Астрахань Дмитрий Олегович;

Бобкова Елена Николаевна;

Величко Юлия Сергеевна;

Вилегжанин Владимир Иванович;

Гавриш Алексей Александрович;

Георгиев Сергей Александрович;

Жулидов Евгений Михайлович;

Кирий Ольга Адольфовна;

Котеляк Владимир Эдуардович;

Кукушкин Павел Алексеевич;

Лянкевич Олеся Геннадьевна;

Макеев Дмитрий Владимирович;

Малхасян Ашот Рудольфович;

Матвеева Юлия Борисовна;

Мерш Илья Александрович;

Михайловская Анастасия Леонидовна;

Полевик Людмила Викторовна;

Суботовский Виталий Витальевич;

Таран Евгений Николаевич;

Шавло Ренат Игоревич;

Ильин Владимир Константинович;

Ильина Марина Владимировна;

Абди Асджерд Аббас Асим;

Гаеди Араш Ахмад;

Курейши Сейед Ходжатоллах;

Сейед Мохсен Вахабзадех Могхадам Мирухаб.

Также в этом пакете есть два ООО, зарегистрированные в России. Это "Агно-Нова" и "Агроленд".

Второй указ (№613/2025)

Украина продолжает синхронизировать свои санкции с партнерами, в частности с Канадой.

"Это 100% синхронизации нынешних канадских санкций против 139 физических и юридических лиц, работающих на российскую войну", – пояснил глава государства.

Он добавил, что совместно готовятся решения о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях союзников. "Все, кто помогает России продолжать убийства и строить военную машину для дальнейшей агрессии, должны чувствовать на себе реальное давление мира", – отметил Зеленский.

Список физических лиц:

Список юридических лиц:

