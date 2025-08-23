УкраїнськаУКР
Зеленский ввел санкции против 28 иностранцев, которые спонсируют Россию

Президент Владимир Зеленский 23 августа подписал указы о двух санкционных пакетах. Речь идет о новых ограничениях, которые Украина вводит против государства-агрессора РФ.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале. "Продолжаем нашу санкционную работу", – заявил президент.

Первый указ (№612/2025)

Это санкции против 28 граждан разных стран, которые помогают противнику удерживать режим оккупации на нашей земле и фактически спонсируют российское государство.

По каждой фамилии ведется работа с правоохранительными органами стран-партнеров. "Все сообщники российских оккупантов так или иначе будут отвечать за содеянное против Украины и украинцев", – уверен президент.

В списке физических лиц, попавших под ограничения, есть граждане России, Украины (в том числе с двойным гражданством) и Ирана:

  • Алейник Евгений Станиславович;
  • Андрица Владислав Сергеевич;
  • Астрахань Дмитрий Олегович;
  • Бобкова Елена Николаевна;
  • Величко Юлия Сергеевна;
  • Вилегжанин Владимир Иванович;
  • Гавриш Алексей Александрович;
  • Георгиев Сергей Александрович;
  • Жулидов Евгений Михайлович;
  • Кирий Ольга Адольфовна;
  • Котеляк Владимир Эдуардович;
  • Кукушкин Павел Алексеевич;
  • Лянкевич Олеся Геннадьевна;
  • Макеев Дмитрий Владимирович;
  • Малхасян Ашот Рудольфович;
  • Матвеева Юлия Борисовна;
  • Мерш Илья Александрович;
  • Михайловская Анастасия Леонидовна;
  • Полевик Людмила Викторовна;
  • Суботовский Виталий Витальевич;
  • Таран Евгений Николаевич;
  • Шавло Ренат Игоревич;
  • Ильин Владимир Константинович;
  • Ильина Марина Владимировна;
  • Абди Асджерд Аббас Асим;
  • Гаеди Араш Ахмад;
  • Курейши Сейед Ходжатоллах;
  • Сейед Мохсен Вахабзадех Могхадам Мирухаб.

Также в этом пакете есть два ООО, зарегистрированные в России. Это "Агно-Нова" и "Агроленд".

Второй указ (№613/2025)

Украина продолжает синхронизировать свои санкции с партнерами, в частности с Канадой.

"Это 100% синхронизации нынешних канадских санкций против 139 физических и юридических лиц, работающих на российскую войну", – пояснил глава государства.

Он добавил, что совместно готовятся решения о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях союзников. "Все, кто помогает России продолжать убийства и строить военную машину для дальнейшей агрессии, должны чувствовать на себе реальное давление мира", – отметил Зеленский.

