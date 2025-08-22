Сигнал для Украины: США ужесточили глобальный режим санкций против "теневого флота"

США ввели санкционные ограничения против иранского энергетического сектора, которые затрагивают и так называемый теневой флот России – систему перевозки нефти, с помощью которой страна-агрессор обходит санкции. Решение США означает усиление давления на таких нарушителей.

О введении санкций сообщило Министерство финансов США. Разъяснение американских мер также дал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"США приняли важное решение, которое усиливает глобальный режим санкций... Для Украины это сигнал – мир не остановится в давлении на государства, которые нарушают международное право. Мы благодарны США за четкую и принципиальную позицию", – отметил Ермак.

Главное, что нужно знать

Ограничения формально касаются иранского энергосектора, но фактически затрагивают и "теневой флот" России .

. В черный список попал гражданин Греции Антониос Маргаритис со своей сетью компаний и почти десятком "теневых" судов .

. Остальные компании были включены в список за то, что они принадлежат Маргаритису или действуют в его интересах .

. Также санкции коснулись и китайских операторов терминалов и нефтехранилищ, помогавших нелегальному экспорту нефти.

Сеть Маргаритиса: что известно

Антониос Маргаритис, по данным США, использовал сеть судов и компаний для незаконной транспортировки и продажи иранской нефти на протяжении многих лет. Основная цель этой сети – содействие Ирану в обходе международных санкций с помощь. незаконной транспортировки и продажи нефти и нефтепродуктов.

Деньги, полученные от этих операций, в существенной мере идут на финансирование иранского режима. Для этого сеть используется примерно такая структура:

Сеть компаний-"оболочек": Маргаритис лично контролирует множество фирм, зарегистрированных в разных юрисдикциях, что позволяет ему заметать следы и скрывать реальных владельцев судов и грузов.

Маргаритис лично контролирует множество фирм, зарегистрированных в разных юрисдикциях, что позволяет ему заметать следы и скрывать реальных владельцев судов и грузов. Танкеры-невидимки: для транспортировки нефти используются специально подобранные танкеры, которые часто меняют владельцев и названия и проводят тайне перегрузки с борта на борт прямо в открытом море – иными словами, делают все, чтобы еще сильнее скрыть происхождение товара.

Еще в декабре 2024 год Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело первые санкции против нескольких фирм, связанных с Маргаритисом. Теперь же санкции были расширены на такие фирмы:

Marant Shipping and Trading S.A. (Греция, Маршалловы острова);

(Греция, Маршалловы острова); Square Tanker Management Ltd. (Маршалловы острова);

(Маршалловы острова); Comford Management S.A. (Маршалловы острова);

(Маршалловы острова); United Chartering S.A. (Маршалловы острова).

Также под санкции попала компания Cristobal Marine Corp., которая принадлежит Rose Shipping, уже находившейся в санкционном списке.

"Теневой флот" России: как это работает

Россия активно использует старые танкеры, пытаясь обойти западные ограничения, введенные после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году. Речь идет о т.н. потолке цен на российскую нефть.

Согласно условиям этого режима, западным компаниям, запрещено покупать нефть по цене, превышающей лимит цен G7. Однако РФ использует "теневой флот", чтобы продавать нефть дороже – главным образом в Китай и Индию.

В "теневой флот" РФ входят сотни судов, большинство из которых – старые, изношенные, без надлежащего технического обслуживания и страховок. Использование таких судов несет серьезные риски:

вероятность аварий с разливом нефти;

угроза морской экосреде вблизи берегов Греции, Кипра и других стран ЕС;

осложнения реагирования в случае чрезвычайных ситуаций из-за отсутствия страхового покрытия.

Кроме перевозки нефти, "теневой флот" выполняет разведывательные функции. Зафиксированы случаи, когда такие суда вели наблюдение за подводными кабелями, энергетической и военно-морской инфраструктурой стран Балтийского региона. Они используются для системного обхода ограничений через:

отключение автоматических систем идентификации (AIS);

спуфинга навигационных данных;

ночные STS-операции (ship-to-ship) без освещения;

использования флагов удобных юрисдикций;

регистрацию судов на подставные компании.

В начале 2024 года стало очевидно,, что внесение в черный список США отдельных судов теневого флота РФ, а не их владельцев или менеджеров, оказалось эффективным, т.к. покупатели российской нефти неохотно имели дело с этими судами. В результате ЕС и Великобритания переняли эту практику.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина теперь также официально может накладывать санкции на конкретные корабли и самолеты, которые участвуют в теневой деятельности России. Это позволит эффективнее блокировать пути обхода санкций.

