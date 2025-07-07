Зарплаты, стипендии и суды: за что городские советы в Украине отдали десятки миллионов гривен в 2025 году

В 2025 году государственные и коммунальные учреждения Украины потратили 2,29 трлн грн из государственного бюджета. Больше всего средств "освоили" Пенсионный фонд, налоговая и казначейская службы.

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Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные из Реестра публичных финансов, из которого каждый украинец может узнать, на что именно тратят средства коммунальные и государственные учреждения. В частности, в реестре указана информацию о начислении на зарплаты, ремонтные работы, услуги, судебные расходы, а также совершенно неожиданные направления.

Всего в реестр внесено 30 688 компаний. Из них больше всего:

коммунальные учреждения – 11 191 (36,5% от общего количества);

органы местного самоуправления – 6 336 (20,6%);

коммунальные предприятия – 5 230 (17%);

госорганы – 2 638 (8,6%);

госучреждения или заведения – 1 951 (6,4%).

Также в реестре присутствуют частные компании. Они получают бюджетные деньги в частности за выполнение госзаказов или услуги. Больше всего бюджетных денег в этом году традиционно потратили крупные учреждения:

Пенсионный фонд Украины – 688 млрд грн;

Государственная налоговая служба Украины – 276,91 млрд грн;

Государственная казначейская служба Украины – 176,25 млрд грн;

Национальная служба здоровья Украины – 78,49 млрд грн;

Министерство образования и науки Украины – 71,82 млрд грн;

Министерство финансов Украины – 32,36 млрд грн;

Министерство социальной политики Украины – 27,6 млрд грн;

Министерство развития общин и территорий Украины – 25,79 млрд грн;

ГК "Нафтогаз трейдинг" – 18,3 млрд грн;

Государственный центр занятости – 12,51 млрд грн.

Отмечается, что среди городских советов областных центров больше всего средств тратится на зарплаты и компенсации (почти 40%), материалы и оборудование (около 12%), капитальные инвестиции и расходы (почти 12%), Единый социальный взнос (ЕСВ) (почти 9%) и оплату услуг (4%). Однако аналитики обнаружили и несколько необычные категории расходов из бюджетов горсоветов, например:

Криворожский городской совет в 2025 году больше всего потратил на судебные сборы и судебные взыскания – более 750 тысяч гривен ;

; Черниговский исполком отдал почти половину бюджета (37,3 млн грн) на капитальные трансферты, то есть на модернизацию, реконструкцию или строительство;

на капитальные трансферты, то есть на модернизацию, реконструкцию или строительство; Днепровский горсовет – потратил 46% своего бюджета (56,8 млн грн) на обслуживание долгов;

на обслуживание долгов; Харьковский городской совет – более 24 млн грн (17% от всего бюджета) на стипендии почетным гражданам.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине выделят дополнительно 412 млрд грн на закрытие образовавшейся "дыры" в финансировании войска. Для этого доходы государственного бюджета планируют увеличить почти на 150 млрд грн.

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